ROBITAILLE, Normand



C'est à Montréal le 10 février 2022, à l'âge de 86 ans, qu'est décédé monsieur Normand Robitaille.Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants, Madeleine Benoit, ses enfants Line (Christian), Paulette (Joe), Elaine (feu Yvan), Chantal (Mike), Luc, Miguelina, Gabriela, sa bien-aimée Daisy, ses 8 petits-enfants : Jayme, Félix, Jesse, Annie, Camille, Sophie, Lee et Logan, sa soeur Agathe (feu Gérard Bordeleau) ainsi que Jean et de nombreux parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 26 février 2022 de 11h à 16h, à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEUne réception sera donnée par la suite.De plus, une messe sera célébrée au moment de l'enterrement, qui aura lieu ultérieurement à Sainte-Émélie-de-l'Énergie.