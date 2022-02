LEVAC, Roger



À Verdun, le 24 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Roger Levac, conjoint de Madame Louise Lalonde.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa soeur Yvette (feu Maurice), sa belle-fille Carol (Peter), ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 février 2022 de 13h30 à 16h30, suivi des funérailles à 16h30 au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Côte St-Paul pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Maison du Père serait apprécié en sa mémoire.