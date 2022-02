CHAMPAGNE, Denis



À Mirabel, le mardi 25 janvier, à l'âge de 65 ans, est décédé Denis Champagne, conjoint d'Hélène Croteau.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-Claude Champagne, Annie Champagne, ses petits-enfants Amélie et Laurianne, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la Salle St-Pierre du Mausolée St-Martin (édifice arrière du complexe)le vendredi 4 mars de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.