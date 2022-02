LAHAISE ETHIER, Martine



À son lieu de résidence, le 13 février 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Martine Ethier, épouse de M. Michel Lahaise.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux filles, Sophie (Yves Filion) et Céline (Bobby Gervais), sa petite-fille, Audrey Lahaise et son petit-fils, Benjamin Gervais. Elle quitte également ses deux nièces adorées, Josée Lacroix et France Lacroix (Claude Dupéré), sa belle-soeur, Mme Lucille Dignard, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux amis.Une liturgie de la Parole sera célébrée en la chapelle du complexe, le samedi, 5 mars à 14 h 00. Les membres de la famille seront présents afin d'accueillir parents et amis à compter de 11 h 00.À la demande de la famille, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la mémoire de Martine, à la Société canadienne du cancer. (Formulaires disponibles au complexe.)Les membres de la famille Lahaise désirent remercier Dre Sandrine Lascombes et son équipe pour tous les bons soins prodigués à Martine, lors des dernières semaines de sa maladie.MOZART DESFORGES INC.331, AVE BETHANY, LACHUTETél. 450-562-3636 Téléc. 450-562-6864Courriel: reswfunmozart@videotron.cawww.complexemozartdesforges.com