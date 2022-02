NEMOURS, Angélina



À Longueuil, le 13 février 2022, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Angélina Nemours.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Margarette, Isaac, Adulcia, Francette, Adélie et Jean-Dominique Gaspard, ses petits-enfants, Jessica, Francesca, Andy, Laurie, Angélina, Alexandra et Elie-Ronald et son arrière-petit-fils Chad-Elie, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 26 février 2022 à 11h00 en l'Église Sainte-Famille, 560, boulevard Marie-Victorin, Boucherville.