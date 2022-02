LEVASSEUR, Irène

(née Potvin)



À Saint-Eustache, le 14 février 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Irène Potvin, épouse de feu Gérard Levasseur.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette (feu Michel), Diane (Robert), Danielle (Claude), Mario (Johanne) et Benoit, ses huit petits-enfants, Rachel, Isabelle, Julie, Dominique, Marie-France, Anne, Vincent et Philippe, ainsi que ses dix arrière-petits-enfants et plusieurs autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, la famille se réunira pour une cérémonie privée à une date ultérieure.Vos messages de sympathie peuvent être acheminés via le siteVos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fédération Québécoise des Sociétés Alzheimer.Un remerciement spécial au personnel du CHSLD des Patriotes pour leurs bons soins et leur dévouement.Elle fut confiée au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934