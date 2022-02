CAILLÉ, Gilles



Le 12 février à Montréal, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Gilles Caillé, docteur, chercheur et professeur honoraire en pharmacologie. Il était l'époux de Suzanne Bouvrette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean (Stéphanie), Louis (Lucie), Brigitte (Raymond), Marie Claude; ses petits-enfants: Catherine, Sarah, Tommy, Jennifer, Andrée-Anne, Christophe, Benjamin, Éloi et Justine; ainsi que ses quatre arrière-petits-enfants, Naomi, Édouard, Jules, et Laura.Également, les enfants de son épouse: Sophie (Khalil), Yanic (Anne Marie) et les petits-enfants: Sandrine, Simon Charles, Laurence, Sabrina.Sans oublier sa soeur aînée Marcelle.Étant donné les circonstances, les familles se réuniront dans l'intimité pour partager leur amour et leurs souvenirs.Une cérémonie sera célébrée et annoncée ultérieurement.