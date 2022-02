TAYLOR (née Cadieux)

Jeannine



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeannine Cadieux Taylor, survenu le 5 février 2022, à l'âge de 92 ans.Elle est partie rejoindre son époux Fred Martin Taylor et ses fils Mike et Eddy (Stephanie). Elle laisse dans le deuil ses enfants Lynda (Pete), Danny, Bob (Stephanie), Brian (Barbara) et Tom (Lyne), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son beau-frère Edward Taylor ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC, J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.salonsfunerairesguay.comle vendredi 25 février de 11h à 12h30. La cérémonie aura lieu le même jour à 12h30 en la chapelle du salon funéraire.La maison funéraire offre la possibilité de visionner la cérémonie dans le confort de votre maison, grâce à notre Web diffusion. Veuillez vous rendre sur le site: