JOLY, Andrée (Andréa)



À Saint-Rémi, originaire de Laval, le mardi 1er février 2022, à l'âge de 50 ans, est décédée Mme Andrée (Andréa) Joly, fille de feu André Joly et de Nicole Lazor.Outre sa mère elle laisse dans le deuil son ami Kevin Leblanc, ses frères feu Martin, Sylvain et Pascal (Michelle), autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.cale samedi 26 février 2022 de 10h à 12h45, suivi d'une cérémonie à 13h.