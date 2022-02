COUTURE, Eddy



Au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le vendredi 11 février 2022, est décédé monsieur Eddy Couture, à l'âge de 85 ans et 11 mois, fils de feu Adélard Couture et de feu Lumina Nadeau.Il était le père de Élise (Yves St-Amand) et Hervé, le frère de feu Yvonne, feu Yvette (feu Alfred Therrien), Aline (feu Adrien Goulet), feu Léo, feu Willie (Marie Lejeune), feu Cécile (feu Fernand Corriveau), Bernadette (Gilles Bilodeau) et Francine (Denis Bélanger).Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et autres parents, ainsi que la mère de ses enfants, Carmen Vallée.La famille recevra les condoléances à la :560 CHEMIN BORD-DU-LAC, DORVAL514-631-1511 www.jjcardinal.cale samedi 26 février de 12h à 14h suivi de la cérémonie en chapelle. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au Cimetière de Dorval.Un remerciement spécial au personnel de la Résidence Lachine pour les soins et le soutien apportés.