TREMBLAY, Christian



De Weir, le 6 février 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé Monsieur Christian Tremblay, époux de Madame Marie-France Desbois.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Pascal, Christel (Jimmy) et Vicky (Alexandre), ses petits-enfants : Lucas, Victoria, Olivier-Carey, Geneviève, Raphaël et Alexis, sa soeur Fernande, son frère Jean (Christiane), ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 février 2022, de 13h à 16h au :974, RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANTUn hommage aura lieu au même endroit à 15h30.Étant donné les mesures sanitaires, un nombre maximal de 50 personnes, avec rotation, sera permis durant l'exposition et l'hommage.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.