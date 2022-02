POIRIER, Viviane



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Viviane Poirier survenu à Montréal le 25 janvier 2022, à 72 ans. Elle était la fille de feu Jean-Paul Poirier et de feu Marie-Jeanne Tremblay.Elle laisse dans le deuil son mari Germain Derome, ses enfants Lola et Jean; ses petites-filles Éléanor, Hope, Aryel et Évolye; ses frères et soeurs: feu Madeleine (Maurice), feu Solange (feu Réjean), Francine (Jean-Luc), Jocelyn (Claudette), Marjolaine (Ludger), Yolaine (Lauréat), Marielle (Richard), Luc (Josée), et Nicole (Pierre), ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Derome: Lorraine (Jacques), Jean-Robert (Marlene), Jacques (Monique), feu Marie-Thérèse (Raymond), ses nombreux neveux et nièces, et ses amis.Les funérailles auront lieu le samedi 26 février à 11h à l'église des dominicains St-Albert-Le-Grand, à Montréal.Des dons à des fondations pour la lutte contre le cancer sont suggérés.