BRUNET CHARBONNEAU

Lucienne



À St-Eustache, le 25 janvier 2022, à l'âge de, est décédée Mme Lucienne Charbonneau Brunet, épouse de feu Réal Brunet. Ensemble ils ont eu une fille, feu Maryel Brunet Landry (épouse de feu Bernard Landry).Elle laisse dans le deuil ses deux petites-filles Véronique (François Paquin) et Marie-Pier (Christian Brais), ses arrière-petits-enfants Laurence, Charles-Olivier Paquin, Ludovic, Samuelle Brais, sa soeur Huguette, neveux, nièces ainsi que plusieurs parents et amis.L'ont précédée ses frères, soeurs et autres précieuses amies.La famille recevra les condoléances à l'église de St-Benoit-de-Mirabel sise au 9155 rue Dumouchel, Mirabel, J7N 2N7 le samedi 26 février 2022 de 13h00 à 15h00. Une messe en son honneur suivra à 15h00.