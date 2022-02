ST-HILAIRE, Claude



Le 16 février 2022 est décédé à Laval, M. Claude St-Hilaire à l'âge de 80 ans, époux de Diane Labelle.Il laisse dans le deuil ses filles, Manon (Stéphane), Joanne (Michel), ses 8 petits-enfants, Jonathan, Roxanne, Mathieu, Judith, Mylène, Kelly-Ann, Simon et Nicolas, ses 8 arrière-petits-enfants ainsi que ses frères, soeurs et amis(es).La famille recevra les condoléances vendredi le 25 février de 13h à 16h et de 18h à 20h au salon funéraire :Une cérémonie suivra à 20h00.Vos témoignages de sympathie pourront se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.