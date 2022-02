SALVAIL Claude



À Montréal, le 14 février 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Claude Salvail.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Nicole Laviolette, ses enfants Estelle et Benoît Salvail (Marie France), ses petits-fils Cédrik (Déitane), Alexandre (Rubis), Rapahël et William, son beau-frère Jean-Carl Dansereau, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au :MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comle dimanche 27 février à compter de 11h00. Un hommage personnalisé, sur place, lui sera rendu à 14h00. L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement au printemps, au cimetière Saint-Enfant-Jésus de Pointe-aux-Trembles.