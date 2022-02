BERGERON, Mylène



À Montréal, le 15 février 2022, à l'âge de 55 ans, est décédée brutalement Mylène Bergeron dans un accident de voiture.Elle laisse dans le deuil son époux Alain et leurs deux magnifiques filles Maxine et Frédérique ainsi que sa petite chienne Nina.Elle laisse également dans le deuil ses élèves de sa classe FPT pour lesquelles elle se dévouait, sans compter son temps et son énergie, ainsi que ses nombreuses et nombreux collègues de travail et ses grands amies et amis.La famille vous accueillera le samedi 26 février de 14h à 18h, au salon funéraire :Des témoignages seront entendus pour ceux qui voudront lui rendre hommage.En guise de sympathie, des dons à la Fondation Marc-Laflamme - Le Prélude, pour soutenir les jeunes ayant une problématique de santé mentale, est le bienvenu, car Mylène était une ardente défenderesse de cette cause qui lui tenait particulièrement à coeur.