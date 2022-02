Brian Flores se trouve du travail

L’ancien entraîneur-chef des Dolphins de Miami Brian Flores a été engagé comme adjoint de la défensive et des secondeurs par les Steelers de Pittsburgh, samedi.

• À lire aussi: Samuel Giguère au 11e rang après deux manches

• À lire aussi: Super Bowl: jour de fête à Los Angeles

Les Dolphins avaient causé une surprise en démettant l’homme de 40 ans de ses fonctions plus tôt cette année. Flores avait maintenu une fiche de 24-25 en trois campagnes en Floride.

Pendant la saison morte, le vainqueur de quatre Super Bowl a été interviewé pour le poste d’instructeur en chef avec les Giants de New York, les Bears de Chicago, les Texans de Houston et les Saints de La Nouvelle-Orléans. Il a toutefois intenté une poursuite envers la NFL et trois équipes pour des pratiques discriminatoires lors des entretiens d’embauche.

Dans une déclaration écrite envoyée au réseau américain CBS, l’avocat de Flores, qui l’épaule dans ses démarches contre le circuit Goodell, a grandement remercié les Steelers et indiqué que son client poursuivrait sa lutte.

«Bien que l’entraîneur Flores se concentre maintenant sur son nouveau poste, il continuera ses actions contre la discrimination raciale pour qu’un vrai changement soit fait dans la NFL», a expliqué Douglas H. Wigdor.

Réputé pour ses enseignements en défense, Flores a été entraîneur des secondeurs avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre entre 2016 et 2018. À Pittsburgh, il aura l’occasion de travailler avec le récipiendaire du titre de joueur défensif de la dernière saison, T.J. Watt.

À VOIR AUSSI