PAQUETTE, Guy



À Laval, le 7 février 2022, à l'âge de 76 ans est décédé Guy Paquette époux de Diane Lussier.Il laisse dans le deuil ses filles Chantal (Bernard Kingsley), Linda (Gérard Pesant) et Josée (Christian Levesque), ses petits-enfants Patricia, Maxime, Maripier (Kingsley), Mariève, Antoine, Philippe (Pesant), son frère André (Huguette Labonté), ses soeurs Francine (Nicola Lucca) et feu Marie, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, ses nièces ainsi que son grand ami Oswald Taliana.La famille recevra les condoléances à la Salle Saint-Pierre du Mausolée Saint-Martin du complexe :le samedi 26 février. En raison des mesures sanitaires, amis et collègues seront reçus de 13 h à 14 h 30 et la famille, de 14 h 30 à 17 h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 16 h.Le passeport vaccinal est obligatoire.