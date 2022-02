MARTEL (née LAVOIE), Colette



À Montréal, le dimanche 13 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée Colette Lavoie, épouse de Gilles Martel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Yves Riendeau), Céline et Éric (Julie Massey), ses petits-enfants Julie (David), Mathieu, Sylvain, Geoffrey (Sarah), Amélya et Anthony, ses arrière-petits-enfants Arnaud, Mateo, Ariane, Clara et Thalia, ses soeurs Madeleine, Yolande et Réjeanne, son frère Yvon, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 26 février de 13h à 17h. Une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h.