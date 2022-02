CADENCE: acrobaties sur glace avec Les 7 Doigts

Pour inaugurer la toute nouvelle patinoire Tranquille du Quartier des spectacles, la troupe circassienne Les 7 Doigts a reçu le mandat de faire un spectacle sur glace. Pendant 10 soirs, dès le 24 février, 16 artistes en patins émerveilleront le public avec CADENCE. « J’espère que ça va être une grande fête », dit le metteur en scène Sébastien Soldevila.

En 2017, Sébastien Soldevila a travaillé avec le Cirque du Soleil pour concevoir le tout premier spectacle sur glace de la compagnie : Crystal. Cinq ans plus tard, le metteur en scène remet ça avec CADENCE, cette fois-ci en compagnie de sa troupe Les 7 Doigts.

« La glace, c’est un élément qui vient perturber une création, dit-il. C’est aussi un élément qui nous permet d’aller plus loin. Tout glisse. Les chorégraphies avec les patineurs, ça va très vite. »

Après avoir travaillé sur Crystal, Sébastien Soldevila a continué d’entraîner des patineurs de haut niveau avec la compagnie Académie de glace de Montréal. C’est cette expertise qu’il a apportée avec lui pour la création de CADENCE.

Puisqu’il se déroule à l’extérieur, le spectacle ne dure que 30 minutes. « On voulait le faire deux fois par jour, explique-t-il. Aussi, parce que c’est un spectacle extérieur l’hiver, on ne voulait pas demander aux gens de rester debout pendant 1 h 30 min sans bouger. »

Le spectacle sera bien sûr à la merci de la météo, mais selon le metteur en scène, il faudrait « des conditions hivernales terribles » pour qu’une représentation de CADENCE soit annulée durant Montréal en Lumière. « On mise sur notre bonne étoile. »

La voix d’Alain Goldberg

En plus des prestations des patineurs, CADENCE pourra compter sur la narration d’Alain Goldberg, le célèbre analyste de patinage artistique. « On veut raconter l’histoire du patin et Alain a tellement d’anecdotes, dit Sébastien Soldevila. Il était bien excité de participer au spectacle. »

Au fait, pourquoi avoir opté pour CADENCE comme titre du spectacle ? « Quand je réfléchissais à pourquoi les gens avaient commencé à patiner, je pensais à la cadence sur laquelle il faut mettre un pied devant l’autre pour avancer », répond le metteur en scène.

Même si le spectacle est pour le moment présenté en exclusivité à Montréal en Lumière, Sébastien Soldevila indique avoir déjà reçu des offres pour le présenter dans d’autres villes. « Un spectacle extérieur d’hiver en patins, c’est très rare », remarque-t-il.

Le spectacle CADENCE sera présenté gratuitement du 24 février au 5 mars sur la patinoire Tranquille du Quartier des spectacles, dans le cadre de Montréal en Lumière. La formule sera « premier arrivé, premier servi »: montrealenlumiere.com.