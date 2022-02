CH: la fin d’un long purgatoire pour Andrew Hammond

Le gardien Andrew Hammond aura l’occasion de disputer un premier match en près de quatre ans dans la Ligue nationale de hockey, lui qui sera devant le filet du Canadien de Montréal, dimanche après-midi à l’USB Arena, pour affronter les Islanders.

• À lire aussi: Un 500e match pour Paul Byron

L’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis a confirmé que le «Hamburglar» serait envoyé dans la mêlée durant son point de presse ayant suivi l’entraînement tenu, samedi matin, à Brossard.

«Il semble aimer le hockey. C’est plaisant de donner la chance à un gars qui continue de travailler de revenir dans la Ligue nationale et il aura cette chance demain [dimanche]», a indiqué St-Louis, concernant celui qui a été acquis du Wild du Minnesota par le CH, le samedi 12 février, en retour de l’attaquant Brandon Baddock.

L’art de se tenir prêt

Âgé de 34 ans, Hammond n’a pas joué dans la LNH depuis le 22 avril 2018 quand, durant les séries éliminatoires, il avait gardé les buts de l’Avalanche du Colorado. La suite, dans l’organisation des Sabres de Buffalo puis dans celle du Wild, s’est plutôt résumée à 77 matchs dans la Ligue américaine et de nombreuses présences sur l’escouade de réserve au Minnesota.

«La dernière année a été difficile, mais cela m’a donné une opportunité d’être prêt pour ce moment, a convenu Hammond, samedi, en se disant excité. Je me sens prêt. Dans la position que j’étais, et spécialement avec la COVID-19, on ne savait jamais quand on pouvait être inséré dans la formation et jouer. J’ai beaucoup appris sur le besoin de me tenir prêt pour des opportunités à venir.»

Jouer dans la meilleure ligue

Comme il l’a constaté le week-end dernier avec la transaction, les choses peuvent parfois changer rapidement. Malgré son long purgatoire, Hammond assure n’avoir jamais réellement pensé à aller jouer en Europe. Son objectif demeure d’évoluer dans la LNH.

«C’est la meilleure ligue au monde et de jouer dans la Ligue américaine t’offre la meilleure chance [de rappel], a-t-il expliqué. Ce n’est pas arrivé dans les dernières années, mais je veux encore jouer [dans la LNH] et je pense pouvoir bien faire. Cette confiance en moi m’a permis de continuer d’essayer...»

Hammond avait certainement connu un spectaculaire baptême avec les Sénateurs d’Ottawa au début de l’année 2015, avec une incroyable fiche de 20-1-2 en saison régulière, mais il venait quand même alors d’avoir 27 ans.

«Les choses ne sont pas toujours venues facilement dans ma carrière comparativement à d’autres et j’en suis à écrire le prochain chapitre, a résumé celui qui portera le numéro 37. Si tu ne crois pas en toi, personne d’autre n’aura confiance.»

En bref

Jamais repêché, Andrew Hammond s’était entendu avec l’organisation des Sénateurs, en mars 2013, après un séjour de quatre saisons dans la NCAA, avec l’Université d’État de Bowling Green, en Ohio. Il avait 25 ans.

L’attaquant Joel Armia, coupé au visage durant la victoire de jeudi contre les Blues de St. Louis, n’accompagne pas le Canadien dans la région de New York. Armia était absent à l’entraînement, samedi, tout comme Christian Dvorak. Le défenseur Corey Schueneman n’a pas fait le voyage non plus puisque son nom a été inscrit sur le protocole de la COVID-19. Dans le cas de l’arrière Ben Chiarot, il pourrait affronter les Islanders.

Ayant marqué quatre buts en autant de matchs depuis l’arrivée de Martin St-Louis derrière le banc depuis du Canadien, Cole Caufield s’est à nouveau entraîné sur le premier trio, aux côtés de Nick Suzuki et Josh Anderson.

Andrew Hammond sera le neuvième gardien à porter le numéro 37 dans l’histoire du Canadien, le premier depuis Keith Kinkaid, en 2020. Steve Penney, Randy Exelby, Jean-Claude Bergeron, André Racicot, José Théodore, Tomas Vokoun et Antti Niemi ont tous, à un moment ou à un autre, affiché ce numéro durant leur séjour avec le club montréalais.

À VOIR AUSSI