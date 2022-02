«Chien»: «Ce film a été inspiré par mon premier chien» - Channing Tatum

Pour «Chien», Channing Tatum est passé derrière la caméra pour la première fois en plus de tenir le rôle principal d’un vétéran blessé au combat. Et jouer avec des animaux lui a appris des leçons d’importance... bien éloignées de Hollywood et... de «Magic Mike».

«J’ai toujours eu des chiens», a expliqué Channing Tatum lors d’une conférence de presse par vidéoconférence à laquelle l’Agence QMI a assisté.

«Ce film a été inspiré par ce que j’ai vécu avec mon premier chien. J’ai eu Lulu lorsqu’elle avait six semaines – elle était une petite boule de poils – et je l’ai élevée. C’était un mélange de pitbull et de chien Léopard catahoula. Elle a vécu 11 ans avant de tomber malade et nous avons effectué un "road trip" pendant ses derniers jours. J’ai appris des choses essentielles pendant ces moments avec elle, notamment sur l’acceptation et le lâcher-prise.»

Dans le film, le maître de Lulu est mort et Jackson Briggs (Channing Tatum), qui a servi avec lui, est chargé de conduire son chien à ses funérailles. «Au début, Briggs n’est pas particulièrement heureux. Mais il n’a pas le choix. Alors, comme toute personne qui part en "road trip", il veut que le trajet soit amusant, or Lulu rend les choses difficiles.»

Des chiens pas comme les autres

Le Lulu du film a été traumatisé au combat, ne supporte pas les bruits soudains et forts, pas plus qu’il ne laisse Briggs s’approcher. Au total, trois chiens ont incarné ce rôle. Mais attention, pas n’importe lesquels.

«Les bergers belges, ainsi que les bergers allemands – ce sont à peu près les mêmes chiens – sont les chiens de choix pour les troupes militaires spécialisées. Ils sont considérés comme l’outil ultime. Ils ne sont pas du tout comme les autres chiens, leurs cerveaux fonctionnent tellement rapidement.»

«Ces chiens sont constamment actifs. Ils adorent travailler, ils veulent constamment être en train de faire quelque chose. Ils me font penser à des requins qui tournent en rond, qui sont tout le temps en mouvement. J’ai maintenant un berger allemand et je ne peux pas aller dans la salle de bain sans qu’elle vienne avec moi.»

«Chaque chien a ses propres caractéristiques et forces. Au début, Briggs ne sait rien de Lulu, il ne connaît pas ses manies, ses habitudes ni même ce qu’elle aime ou pas. Il sait très bien de quoi Lulu est capable.»

«Dans l’armée, ces chiens sont mis sur un piédestal. Ils sont considérés comme des soldats, pas comme des chiens et ils sont même décorés.»

Channing Tatum et Reid Carolin – qui a réalisé le film avec l’acteur – en connaissaient un rayon sur ces chiens des unités d’élite de l’armée américaine. En effet, les deux hommes et amis avaient coproduit le documentaire de HBO «War Dog: A Soldier’s Best Friend» en 2017.

«J’espère que le public va se rendre compte de la relation extraordinaire qui existe entre les chiens et les soldats et à quel point la frontière est mince entre l’homme et l’animal», a souligné Reid Carolin.

Pas facile de réaliser...

C’est la première fois que Channing Tatum effectue le saut dans la réalisation. «Mon dieu, s’est-il exclamé. Lorsqu’on fait un film en tant qu’acteur, c’est constamment le chaos. On n’est jamais content de sa prestation, on ne termine jamais une scène en se disant qu’on l’a réussie.»

«Quant à la partie de la réalisation, je crois que j’ai préféré tout mettre en place au moment de filmer. En fait, je dirigeais le chien et Reid me dirigeait. Je ne peux pas dire que j’ai eu du plaisir, tout allait tellement vite. Mais c’était très gratifiant. Et je peux vous dire que si je réalise un autre film, je ne jouerai pas dedans.»

«Chien» est projeté sur les écrans des salles obscures depuis le 18 février.