Comment contrer un mauvais départ de vie?

J’imagine que vous et certains de vos lecteurs allez certainement vous souvenir de cette époque où, au Québec, régnait un climat étouffant, où tout ce qui débordait des normes strictes édictées par les administrateurs de la religion catholique n’avait pas le droit de vivre.

J’ai personnellement connu dans mon enfance les effets étouffants de ces esprits bornés sur le développement des jeunes. J’en ai même souffert personnellement en tant qu’homosexuel non avoué, vivant dans une famille dont les deux parents travaillaient en usine et peinaient à nous assurer le minimum vital.

Disons qu’il a fallu que je travaille fort sur moi-même pour retenir mes instincts, pour ne pas me faire jeter à la rue. Quand, au début de la trentaine, après mes études universitaires, je suis enfin sorti du placard, mon père m’a renié sous le prétexte que lui et ma mère s’étaient sacrifiés pour rien, qu’ils avaient payé mes études pour rien, et qu’il était urgent que je me fasse opérer pour régler le problème. Je vous épargne ici l’enfer qu’ils me promettaient à la fin de mes jours pour me faire payer ce dérèglement auquel je m’adonnais.

Mes parents sont décédés brutalement en même temps en 2011, sans malheureusement avoir changé d’avis sur le sujet, si ce n’est que ma mère acceptait de me voir en cachette de mon père, une ou deux fois par année. Comme l’idée de la famille unie me manquait, j’acceptais de la rencontrer pour me donner l’illusion que je faisais encore partie de la mienne.

Ils ont quitté cette terre en me laissant comme un condamné à vie, pour ne pas dire à mort, à cause d’une sexualité non conforme aux dictats de l’époque, alors que je sais depuis un bon moment déjà que ce que je suis est bien plus qu’un choix ou qu’une orientation sexuelle, mais bien une partie intégrante de ma nature profonde.

Vous vous demandez probablement pourquoi je vous écris aujourd’hui, puisque mes « juges » sont décédés et que ça m’a permis de renouer avec le reste de ma famille? Eh bien c’est parce que je me sens en mission, pour que plus jamais cela n’arrive à aucun enfant du Québec. Je souhaite de tout cœur aux parents de chez nous qui ont des enfants homosexuels dans leur progéniture de se réveiller au plus vite pour se libérer de leurs préjugés face à la diversité sexuelle, et apprendre à aimer pleinement tous leurs enfants sans exception, comme ils méritent de l’être.

Un homme désormais fier de ce qu’il est

Votre souhait mérite d’être formulé officiellement, car même si on a l’impression que plus jamais un tel obscurantisme ne reviendra nous hanter comme société, on n’est à l’abri de rien. À travers les siècles, on a vu souvent renaître de vieux démons au gré de périodes de noirceur qui refaisaient surface.

Comment contrer un mauvais départ de vie ? un certain nombre de balises se sont mises en place au fil des ans pour nous éviter, comme société, pareille dérive. À titre d’exemple, le 21 novembre 2021, le ministre de la Justice et procureur général du Canada a présenté un projet de loi qui criminaliserait les prétendues thérapies de conversion au Canada.

« Telle que définie dans la loi, une thérapie de conversion comprend une pratique, un traitement ou un service qui vise à modifier l’orientation sexuelle d’une personne pour la rendre hétérosexuelle, ou à modifier l’identité de genre d’une personne pour la rendre cisgenre. »

Ce projet de loi C-4, d’abord voté à l’unanimité à la Chambre des communes, fut entériné de même façon à la chambre haute du Parlement fédéral (le Sénat) à la mi-décembre. Elle criminalise, entre autres, la fourniture, la promotion ou la publicité des thérapies de conversion. Il devient également illégal de bénéficier de la prestation d’une thérapie de conversion.