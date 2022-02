Congestion dans les fonds de travailleurs

Excellente question du lecteur Dominic : « Pourquoi le plafond des cotisations dans les fonds de travailleurs n’a-t-il pas été relevé depuis 1998 ? »

On parle ici du Fonds de solidarité de la FTQ et de Fondaction de la CSN, où l’on peut ouvrir un compte REER. En plus de la déduction fiscale habituelle, une participation à un de ces deux fonds donne droit à des crédits d’impôt de 30 %.

En 1998, le plafond a été relevé de 3500 $ à 5000 $. Depuis, plus rien. Si la limite était indexée à l’inflation, on pourrait cotiser aujourd’hui à hauteur de 8000 $, observe notre lecteur. (Précisons que ce plafond s’applique aux individus, et non aux fonds. On ne peut pas déposer 5000 dollars au Fonds de solidarité FTQ et un autre 5000 dollars à Fondaction CSN dans la même année.)

Dans l’intervalle, la limite de cotisation REER est passée de 13 500 dollars à 29 210 dollars. Sous cet angle, on a plutôt l’impression que le plafond des fonds de travailleurs descend tranquillement.

Revenus fiscaux

Ma réponse spontanée à notre lecteur : les gouvernements, surtout Québec, n’ont pas envie de se priver de revenus fiscaux. Contrairement à la déduction fiscale à laquelle donne droit une cotisation REER ordinaire, le crédit d’impôt supplémentaire des fonds de travailleurs (c’est la même chose chez Capital régional Desjardins, soit dit en passant) n’est pas récupéré par les gouvernements au moment du retrait. C’est donc un pur cadeau fiscal.

Pourquoi ce cadeau ? Pour encourager les contribuables à y investir de l’argent. Celui-ci sert en partie à soutenir le développement d’entreprises québécoises. Il s’agit d’une forme de capital de risque.

Les fonds ne peuvent en prendre plus

Ce n’est là qu’une partie de la réponse, et encore faudrait-il valider avec des fonctionnaires du ministère des Finances.

En fait, les fonds de travailleurs disposent déjà d’entrées d’argent suffisantes pour accomplir leur mission, personne ne fait pression pour relever les plafonds.

D’ailleurs, la hausse spectaculaire du taux d’épargne provoquée par la pandémie s’est répercutée sur Fondaction et le Fonds de solidarité, tous deux forcés d’endiguer l’afflux de nouvelles cotisations. Ils ferment les vannes.

Depuis le mois de mai, les Québécois ne peuvent plus effectuer de cotisations forfaitaires (versements uniques) au Fonds FTQ et il leur est impossible de participer à un programme de prélèvements automatiques depuis juin. La seule option restante, c’est la retenue sur le salaire, un système qui doit être mis en place par l’employeur, donc inaccessible aux travailleurs autonomes. Chez Fondaction, les cotisations forfaitaires sont aussi fermées, mais il leur est toujours possible de contribuer par prélèvements automatiques ou par retenues sur le salaire.

Si les fonds de travailleurs devaient récolter plus d’argent, il leur faudrait l’investir davantage dans les entreprises d’ici. Ils sont tenus de placer au moins 65 % du capital dans l’économie du Québec. Ça ne se fait pas en criant « ciseau » ! Des occasions doivent se présenter, des analyses sont nécessaires, et plus on étire, plus les risques sont grands.

Il y a la capacité limitée des épargnants. Malgré la hausse du taux d’épargne, les cotisations annuelles moyennes des actionnaires du Fonds de solidarité dépassent à peine 3000 $, rappelle le porte-parole Patrick McQuilken. Selon Julie Cailliau, de Fondaction, les cotisants participent là aussi en deçà du maximum permis.