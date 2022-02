«Convoi de la liberté»: un autre samedi de manifestations à travers le pays

Pour une troisième fin de semaine consécutive, plusieurs villes canadiennes se préparent à des protestations du «convoi de la liberté».

À Ottawa, le contingent de plusieurs corps policiers poursuit son opération de démantèlement du blocage du centre-ville. Plus d’une centaine manifestants se sont fait arrêter, et une vingtaine de véhicules ont été remorqués.

Les personnes arrêtées ont été accusées de diverses infractions. Du lot, on retrouve les organisateurs du convoi Pat King, Tamara Lich et Christopher John Barber. Le premier fait face à quatre chefs d’accusation, soit de méfait, incitation à commettre un méfait, incitation à désobéir à un ordre de la Cour et incitation à entraver le travail des policiers. Il devrait comparaître aujourd’hui.

Le Service de police d’Ottawa (SPO) rappelait une fois de plus ce matin sur Twitter aux manifestants de cesser toute activité illégale et retirer immédiatement [leur] véhicule.

À Québec, après une première soirée annulée, le «Woodstock de la liberté» devrait se tenir près de l’Assemblée nationale. Des prestations musicales et des séances de méditation y seront organisées. En plus de réclamer la « fin de l’urgence sanitaire » et la « destitution de François Legault », les manifestants ont ajouté à leurs réclamations la fin du port du masque pour les enfants.

Finalement, en Saskatchewan, entre soixante et quatre-vingts camions et plus d’une centaine de voitures sont attendus à la frontière canado-américaine de North Portal.

«La GRC surveillera la circulation dans le village à partir de l'autoroute 39 et des routes de section à l'est de la ville. Les voyageurs peuvent s'attendre à ce qu'on leur demande le but de leur voyage à North Portal pendant la durée de l'événement. Le stationnement le long de l'autoroute 39 sera strictement interdit et appliqué par la GRC», peut-on lire sur la page Facebook du Village.