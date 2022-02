OUELLET, Nicole



À Montréal, le dimanche 13 février 2022 est décédée, à l'âge de 81 ans, Nicole Ouellet, conjointe de Paul Smallwood.Elle laisse dans le deuil ses fils, Gilles (Rita Proulx) et Denis (Carole Ladouceur); ses petits-enfants, Arianne et Gabriel; ses frères et ses soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mercredi 23 février 2022 de 11h à 15h et sera suivi de la célébration.