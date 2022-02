JEANNOTTE, Jeannine

(née Lecompte)



À Châteauguay, le 27 janvier 2022, entourée de sa famille, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Jeannine Lecompte Jeannotte, épouse de M. Serge Jeannotte.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Liette et Nadine, son petit-fils Tristan ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 26 février entre 14h et 15h, suivi des funérailles en la chapelle du complexe.En guise de témoignage, la famille vous invite à effectuer un don à la Fondation du rein, Division du Québec.