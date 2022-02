Douce et déterminée

La chanteuse Vanessa Paradis qui compte désormais près de 35 ans de carrière a réussi à tirer son épingle du jeu tant sur la scène musicale qu’au cinéma. Si pour plusieurs son succès demeure un mystère, on comprend que derrière la femme qui semble fragile se cache une personnalité au caractère d’acier. C’est ce qui ressort de la biographie écrite par Christian Eudeline, où son parcours et les moments marquants de sa vie sont racontés.

Celle que l’on a connue avec la chanson, Joe le taxi, alors âgé de 15 ans à peine, a réussi à faire son chemin dans le monde du show-business. Un succès qui est incompréhensible pour certains, car Vanessa Paradis n’a pas la voix de Barbara Streisand, ce qui ne l’a pas empêchée de vendre des millions de disques et de monter sur les grandes scènes à de multiples reprises. Sa beauté est aussi mise à l’épreuve. On critiquait principalement sa dentition, mais même si elle ne peut rivaliser avec Nicole Kidman, cela n’a pas été un frein à sa carrière de mannequin et de surcroît à devenir l’égérie de Chanel, principalement dans les médias en France durant 30 ans. Elle a notamment été ambassadrice du parfum Coco, des bijoux et le sac Girl.

Pour l’auteur et biographe, Christian Eudeline, son succès n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt un symbole de détermination. « Elle a une détermination hors norme et une volonté de fer », lance celui qui a écrit sa biographie lors du premier confinement en France.

Photo courtoisie, Julien Vachon

Née en 1972, la chanteuse, qui frôle aujourd’hui la cinquantaine, a pratiquement toujours eu de grandes ambitions. Enfant, elle rêvait de devenir une star à Hollywood et souhaitait une carrière à la Marilyn Monroe. À 4 ans, elle entame des cours de danse, puis des cours de piano. « À 8 ans elle ira même jusqu’à tricher sur son âge pour réussi à se faire inscrire à un concours de chanson à la télé », révèle l’auteur qui écrit habituellement sur la musique rock. « À ses débuts, elle se faisait huer sur scène et pourtant elle continuait de chanter. Elle a persévéré et elle a réussi à atteindre la célébrité en se construisant toute seule n’étant pas l’héritière d’une dynastie célèbre. »

C’est Joe le taxi qui lui offre la célébrité sur un tapis rouge. L’histoire de Joe est inspirée d’une femme qui a bel et bien existé, une Portugaise qui a fui son pays natal pour s’installer en France et conduire des taxis. La maquette de Joe le taxi a connu nombreux refus auprès de plusieurs maisons de disque avant de trouver preneur. Le succès est inespéré : le 45 tours se vend à 3,2 millions d’exemplaires à travers le monde.

Discrète

Même si sa vie a été largement médiatisée, principalement en France, Vanessa Paradis a tenté de préserver sa vie intime en demeurant très discrète. Un défi pour le biographe. « J’ai écrit ce livre en quelques mois, mais j’ai cumulé de l’information sur elle depuis des années », confie l’auteur. C’est souvent par l’entremise de ses ex-amoureux que l’on en apprend le plus sur la chanteuse.

Si elle a toujours été prudente face aux médias, c’est que Vanessa Paradis a fait l’objet de critiques virulentes et peu élogieuses à son égard, mais cela n’était pas suffisant pour l’arrêter.

Persévérer malgré tout

Plusieurs croyaient qu’après Joe le taxi, sa carrière prendrait une fin abrupte. Mais après avoir passé deux ans dans l’ombre, elle décroche à 16 ans son premier rôle au cinéma dans le film Noce blanche. C’est un succès. Le film compte 1,8 million d’entrées. Elle remporte un César du meilleur espoir féminin pour son rôle. Mais elle devra attendre six ans avant d’être projetée à nouveau au grand écran. La comédie romantique, L’arnaqueur demeure son plus grand succès au cinéma.

Même si sa carrière est prolifique, il n’en demeure pas moins que Vanessa Paradis a fait des erreurs en laissant passer sa chance à plus d’une reprise. Elle a notamment refusé deux rôles qui auraient pu la propulser au sommet de la gloire, dont celui d’Amélie Poulain dans le film, Le fabuleux destin d’Amélie Poulain qui a été par la suite offert à Audrey Tautou. Un des plus gros succès français avec 32,4 millions d’entrées. Elle a aussi levé le nez sur un autre rôle d’importance, soit celui du film Proposition indécente finalement interprétée par Demi Moore, un film qui a engendré des recettes de plus de 266 millions de dollars.

L’amour de sa vie

Bien qu’elle soit tombée amoureuse plusieurs fois, son grand amour aura été l’acteur Johnny Depp avec qui elle a formé un couple durant 14 ans. « Même s’ils ne sont plus ensemble, et qu’elle s’est mariée avec Samuel Benchetrit, Johnny Depp aura été l’homme de sa vie et le père de ses deux enfants Lily-Rose et Jack », souligne l’auteur. « C’est son âme sœur et je crois qu’elle en est toujours amoureuse. »

Vanessa Paradis fantasmait sur Johnny Depp avant même de faire sa rencontre, et à l’instar de sa vie professionnelle elle a fait preuve de détermination pour le rencontrer. À plus d’une reprise. « Elle a mis en place tout un stratagème pour le croiser en allant jusqu’à son hôtel où il séjournait pour en ressortir à son bras alors qu’elle savait que tous les médias seraient présents », selon le biographe. Cela a évidemment eu un impact sur sa notoriété la projetant parmi les stars internationales.

Aujourd’hui, c’est sa fille Lily-Rose Depp qui suit les traces de sa mère étant ambassadrice pour Chanel. On fonde beaucoup d’espoir sur elle depuis qu’elle a joué dans le film, Tusk, alors qu’elle n’avait que 15 ans. Pourtant, d’autres estiment qu’elle n’ira pas vraiment loin. « Lily-Rose n’a malheureusement pas la détermination de sa mère », laisse tomber l’auteur.

Christian Eudeline est journaliste et critique de musique rock.

Il est l’auteur d’une vingtaine de livres dont plusieurs biographies.