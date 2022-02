STE-MARIE, André



À Laval, le 12 février 2022, est décédé André Ste-Marie, époux de feu Jeannine Allard.Il laisse dans le deuil ses fils Michel et Normand (feu Sylvie), ses filles Suzanne et Francine (Alain Gingras), ses petits-enfants Andréanne, François, Amanda et Brandon, ses arrière-petits-enfants Émilie, Benjamin et James, sa soeur Lise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû à la pandémie et en raison des mesures en vigueur, les visites seront permises en rotation, le samedi 26 février de 13h à 16h au complexe funéraire:Le passeport vaccinal sera exigé lors de la cérémonie religieuse qui se tiendra à 16h sur invitation de la famille.