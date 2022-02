CLERMONT, Maurice



Le 10 février 2022 est parti dans la dignité et entouré des membres de sa famille, Maurice laisse dans le deuil son épouse Monique Lortie, ses filles adorées, Manon (Stéphane), Sylvie (Manuel), Nathalie (Michel) et Louise (Denis), ses petits-enfants et arrière-petites-filles, sa soeur Germaine, son frère Gilles, ses belles-soeurs et beaux-frères, ses nièces et neveux ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexele vendredi 25 février 2022 de 13h à 17h30. Une liturgie sera célébrée en chapelle à 17h, suivie de la mise en niche.Des fleurs ou un don à la Société Alzheimer seraient appréciés.