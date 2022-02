Expérience inestimable pour Gélinas-Beaulieu

Même si les résultats n’étaient pas au rendez-vous, Antoine Gélinas-Beaulieu a complété son parcours olympique avec la satisfaction de la mission accomplie.

Pour ses premiers Jeux, le patineur de vitesse longue piste n’a pas eu le temps de chômer. « Parce que je n’avais pas d’attentes, c’est facile d’avoir le sourire, a-t-il expliqué après avoir terminé en 15e place du départ groupé. J’ai vécu une saison rocambolesque avec des blessures et j’ai passé quelques jours à l’hôpital après avoir attrapé la varicelle.

« Je trace un bilan positif de mes Jeux, de poursuivre Gélinas-Beaulieu. De toute façon, on se fout du résultat quand on ne remporte pas une médaille aux Jeux, contrairement à une Coupe du monde où on peut obtenir d’autres avantages. J’ai participé à cinq épreuves et j’ai acquis une expérience qui me sera utile dans le futur. »

Gélinas-Beaulieu savait qu’il n’était pas au sommet de son art. « Je n’étais pas dans ma meilleure forme et je le savais, a-t-il résumé. Ma participation au 1000 m, la veille, a probablement nui à ma performance au départ groupé, mais cela n’aurait pas eu d’impact si j’avais été en pleine forme. »

Vers Milan 2026

Gélinas-Beaulieu assure qu’il poursuivra un autre cycle olympique. « Avec l’Anneau intérieur à Québec, je vis ma meilleure vie, a-t-il souligné. J’ai obtenu tellement de bonnes informations à Pékin sur les choses à améliorer que j’aurai un bon jeu de cartes dans quatre ans. »

Après une demi-finale où il a usé de stratégie pour terminer dans le Top 8 et ainsi mériter son billet pour la finale, Beaulieu a manqué de gaz dans la ronde ultime. « Parce que je n’avais pas l’endurance et les jambes du passé, mon plan était d’économiser de l’énergie, a-t-il expliqué. Je me suis tenu en fin de peloton en profitant de l’aspiration. La vitesse, qui n’était pas constante, a toutefois chamboulé mes plans. »

Le départ groupé compte 16 tours. « Avec cinq tours à faire, je savais que ma course était terminée, a-t-il reconnu. Je n’étais plus capable de me plier les jambes pour adopter la position de base. J’avais atteint ma limite, mais je voulais néanmoins terminer la course et éviter que les meneurs me prennent un tour, ce qui aurait mené à ma disqualification. »

Bart Swings a procuré à la Belgique sa première médaille d’or aux Jeux d’hiver depuis 1948. En terminant au 13e rang, Jordan Belchos a obtenu le meilleur résultat canadien de l’histoire.