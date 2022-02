SAVOIE, Carmelle



Le 6 février 2022, en début d'après-midi, est décédée madame Carmelle Savoie, domiciliée à St-Basile-le-Grand, à l'âge de 80 ans et 10 mois, conjointe de M. Fernand Larrivée. Elle était la fille de feu M. Roger Savoie et de feu Mme Jeannette Delorme.Outre son conjoint Fernand, elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Stéphane et Isabelle, ses petits-enfants Kelleyanne, Anne- Sophie, Pascal, Nicola et Olivier, son arrière-petit-fils Jackson.Elle était la soeur de Jacqueline (Serge Loranger), Jean-Pierre, Luc (Rollande Cadieux) et Robert Savoie (Dominique Boucher).Elle laisse les enfants de son conjoint Éric (Linda Canuel) et Christian, ses petits-enfants Isabelle (Alexandre Karamaoun), Alex et Félix, ses arrière-petits-enfants Sabrina (Christian) et James Chardel (Isabelle et Alexandre).Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.La famille se recueillera le samedi 5 mars 2022 de 13h à 17h au complexeLes funérailles auront lieu à 16h30 au même endroit.La famille aimerait remercier sincèrement l'équipe des soins palliatifs de la Maison Victor-Gadbois, 1000, rue Chabot, St-Mathieu de Beloeil, J3G 0R8 et celle du CLSC des Patriotes.Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois ou par un message de sympathie sur le site de la maison funéraire dans l'avis de décès de madame Savoie.