Grèce: une possible nappe de pollution repérée près du transbordeur italien en feu

Les garde-côtes italiens ont repéré une possible nappe de pollution échappée du transbordeur italien en feu au large de l’île grecque de Corfou, a annoncé le ministère italien de la Transition écologique samedi.

L’Euroferry Olympia transportait environ 800 m3 de fioul et 23 tonnes de «produits dangereux corrosifs», a précisé le ministère dans un communiqué, et «une possible nappe a été repérée» après un survol aérien effectué par les garde-côtes, a ajouté le ministère.

Les garde-côtes italiens sont déjà sur zone avec une embarcation équipée de moyens de lutte contre la pollution, a-t-il ajouté.

Au moins douze personnes -- tous des chauffeurs routiers bulgares, grecs, lituanien et turc -- sont portées disparues après le violent incendie qui s’est déclaré à bord dans la nuit de jeudi à vendredi, pour une raison encore inconnue.

Le transbordeur, en route pour Brindisi en Italie, comptait officiellement 290 personnes à bord, dont 51 membres d’équipages selon la compagnie italienne propriétaire Grimaldi Lines.

La présence parmi les personnes secourues de deux migrants afghans fait craindre qu’il y ait davantage de disparus, des migrants embarquant souvent clandestinement à bord des transbordeurs reliant la Grèce à l’Italie.

