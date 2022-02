PARIS | Lors d’un concert festif comme ils en ont le secret et particulièrement riche en émotions, les Cowboys Fringants ont accompli hier un exploit dont très peu d’artistes québécois peuvent se vanter : faire vibrer des milliers de spectateurs dans le célèbre Accor Arena de Paris.

Après le Zénith et l’Olympia, c’était au tour de l’amphithéâtre autrefois connu sous le nom de Paris-Bercy, lieu mythique qui a vu défiler toutes les plus grandes stars de la musique, de succomber aux irrésistibles mélodies de même qu’à l’énergie contagieuse du groupe québécois et de ses loyaux admirateurs.

Comme lors du premier arrêt de la tournée européenne, à Lyon, vendredi, les fans ont été gâtés. Les Cowboys Fringants ont bâti un concert sous forme de rétrospective de leur glorieuse carrière, en mettant résolument l’accent sur les titres les plus énergiques de leur répertoire.

Dès le départ, ils ont enchaîné Les maisons toutes pareilles, Bye Bye Lou, La reine et une reprise survoltée de Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, qui a fait bondir le parterre.

« Quelle soirée ! » s’est exclamé le chanteur Karl Tremblay.

Ça ne faisait que commencer. Le pied est demeuré sur l’accélérateur jusqu’aux deux rappels, où l’enchaînement de Marine marchande, Les étoiles filantes (avec l’envol dans la foule de centaines d’avions en papier, clin d’œil au texte de la chanson et charmante tradition des fans européens) et L’Amérique pleure a conclu le concert sur la plus belle des notes.

« Le Centre Bell, en Europe »

Rencontrés après le spectacle, Karl Tremblay et Marie-Annick Lépine savouraient le moment.

« C’est comme le Centre Bell, mais en Europe. C’est complètement fou. Les Européens nous voient une fois par année, mais ils sont 10 000 à venir chanter nos chansons, à danser, à bouger. J’ai vu des gens pleurer et se serrer dans leurs bras en avant », a dit le chanteur des Cowboys.

« La majorité des spectateurs ont acheté leurs billets, il y a deux ans, et ils ne se sont pas fait rembourser. Ils ont hâte de nous voir, donc il y avait beaucoup d’émotivité dans l’air », a pointé Marie-Annick Lépine.

Fierté québécoise

Jouer sur cette grande scène parisienne constitue un exploit d’autant plus remarquable que le succès des Cowboys Fringants en France s’est construit à l’ombre des grands médias, en misant sur le bouche-à-oreille.

En outre, ils ont conquis les Français sans renier leur accent ni leurs racines. Encore hier soir, ils ont fait chanter Le shack à Hector et La manifestation, des chansons aux références typiquement québécoises, à un public qui en redemandait.

Pour les quelques compatriotes qui étaient sur place, dont ce restaurateur de Québec assis par hasard derrière nous, c’était émouvant de voir un groupe comme les Cowboys Fringants triompher à Bercy.

« En tout cas, a dit Yvan Ouellet, copropriétaire du 47, ça me rend fier d’être Québécois. C’était magique. » Il ne pouvait mieux résumer ce qu’on venait de vivre.

Des admirateurs arrivés tôt

Des admirateurs français des Cowboys Fringants ont bravé le froid parisien de février pendant de longues heures pour voir leurs favoris de proche, hier soir, à l’Accor Arena.

À notre arrivée sur place, quatre heures avant le concert, quelques dizaines de fans faisaient le pied de grue près de la porte donnant accès au parterre.

54 fois

En grelottant, un dénommé Mathieu a même avoué qu’il était arrivé le tout premier, à midi 45.

La première partie de Marie-Annick Lépine a débuté à 20 h.

« Je les ai vus sept ou huit fois, a dit Mathieu, et je suis loin d’être le pire »

Ah bon, qui est le pire ? « 54 fois », a répondu fièrement un homme, semant l’hilarité chez ces sympathiques fanatiques de nos Cowboys.

Curiosité

En jasant avec eux, on a découvert que leur amour pour le groupe québécois s’était transformé en une grande curiosité pour la musique de chez nous.

Certains ont raconté avoir vu Émile Bilodeau, lors de son dernier passage à Paris, ou encore Klô Pelgag.

Et s’ils regrettaient de ne pouvoir retrouver Les Trois Accords en première partie, comme c’était prévu originalement, ils se réjouissaient à l’idée de découvrir, en lieu et place, les chansons solo de Marie-Annick--- Lépine.