«J’aime le cinéma qui bouscule» –Audrey Diwan

La cinéaste française Audrey Diwan frappe fort avec L’événement, son adaptation cinématographique du roman autobiographique d’Annie Ernaux, qui relate un avortement clandestin dans la France des années 1960. Le Journal s’est entretenu avec elle par visioconférence.

L’événement a remporté le Lion d’or à la Mostra de Venise en septembre dernier. En quoi ce prix a-t-il changé la destinée de votre film ?

« On a fait le film en essayant de batailler contre l’idée qu’il ne serait pas vu, parce que c’est un sujet difficile et que j’ai choisi des acteurs jeunes et pas connus. Il y a mille raisons pour lesquelles on pouvait craindre de ne pas avoir d’écho et de ne pas trouver de salle pour le montrer. Mais Venise a changé le cours de cette histoire. »

Photo AFP

Pourquoi avez-vous voulu adapter L’événement au cinéma ?

« J’ai lu le livre juste après avoir avorté. Cela m’a permis de découvrir toute ma méconnaissance à l’endroit de l’avortement clandestin et tout ce qui le distingue de l’avortement médicalisé dont je sortais. La première différence, qui est presque insupportable, c’est que l’avortement médicalisé est routinier. Il peut toujours arriver un accident, mais il y a une certaine routine. Mais une femme qui s’engage sur la voie de l’avortement clandestin est soumise au hasard. Elle peut tomber sur une personne qui va l’aider ou sur une autre qui va la dénoncer. Elle peut aussi bien mourir, aller en prison ou survivre. Tout est tissé de hasard. »

Le récit de votre film est campé en 1963, soit plusieurs années avant la légalisation de l’avortement en France. Mais le sujet est encore d’actualité dans plusieurs endroits du monde...

« J’essaie toujours de ne pas avoir un point de vue ethnocentré sur quelque chose. En lisant le livre d’Annie Ernaux, j’avais tout à fait conscience du fait que c’était la réalité de beaucoup de femmes dans le monde et dans énormément de pays. Quand j’ai commencé à écrire le scénario, on me demandait pourquoi revenir sur ce sujet alors que la loi est déjà passée en France. Et puis, en cours d’écriture, la loi a changé en Pologne et quand j’étais en route pour Venise, il y a eu ce coup de théâtre au Texas. Du coup, on me demande maintenant si j’ai écrit sur ce sujet parce qu’il est criant d’actualité. »

Avez-vous eu l’occasion d’aller présenter votre film dans des pays où l’avortement est interdit ?

« Comme la pandémie a réduit les voyages, je n’ai pas encore eu l’occasion de le faire. C’est un peu mon regret parce que je n’ai pas fait ce film pour le partager seulement avec des gens qui sont d’accord avec moi. En revanche, quand je suis allée en Italie, un journaliste m’a dit qu’il était contre l’avortement et que le film avait ouvert de nouvelles questions en lui. Cela m’a fait plaisir parce que c’était la vocation du film. J’aime le cinéma qui bouscule, mais qui pose des questions. »

L’événement a pris l’affiche vendredi.