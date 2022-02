Jeux vidéo: c’est aussi la saison des prix

On connaît les BAFTA, surnommés les Oscars britanniques, où «Dune», de Denis Villeneuve, a obtenu pas moins de 11 nominations. Mais saviez-vous que les BAFTA récompensent aussi ce qui se fait de mieux en matière de jeux vidéo? Et ils ne sont pas les seuls, car l’industrie possède également ses soirées de récompenses.

Les plus connus sont sans conteste les Games Awards qui se tiennent tous les ans à Los Angeles. Le 9 décembre prochain, Geoff Keighley annoncera les gagnants de ces prix lors d’un événement auquel n’assisteront que les invités triés sur le volet, mais qui sera retransmis en direct gratuitement sur plusieurs plateformes.

Pour se convaincre de la pertinence de ces prix, sachez que la cérémonie de l’an dernier avait récompensé d’excellents jeux, calquant les catégories sur celles des Oscars. Le jeu de l’année? «It Takes Two», titre qui se joue à deux. Les «gamers» incarnent May et Cody, un couple qui s’apprête à divorcer et dont les âmes se retrouvent coincées dans les poupées à leur effigie qu’a fabriquées leur fille. Au chapitre de la meilleure réalisation, «Deathloop», jeu de tir à la première personne se déroulant dans les années 1960 et dans lequel deux assassins revivent la même journée. La statuette – une création artistique de Weta – du meilleur scénario a été remise à «Marvel’s Guardians of the Galaxy» des studios Eidos Montréal. La meilleure musique? Celle de «NieR Replicant ver.1.22474487139» dans lequel un frère doit tout mettre en œuvre pour retrouver sa sœur.

Le plein de statuettes...

Le Festival SXSW – qui se déroule du 11 au 20 mars prochain – est bien connu des cinéphiles... et des «gamers». Car, tous les ans se déroulent les SXSW Gaming Awards qui récompensent les meilleurs titres. Les nommés cette année? Pour le meilleur jeu, les cinq titres en lice sont: «Final Fantasy XIV: Endwalker», «It Takes Two», «Psychonauts 2», «Ratchet & Clank: Rift Apart» et «Resident Evil Village». Et dans la catégorie des jeux indépendants, «Unpacking» s’adresse aux émules de Marie Kondo puisqu’il faut déballer des objets pour les placer dans son nouvel appartement lors de huit déménagements.

Autres prix, ceux des NYX Game Awards à la vocation internationale et aux catégories trop nombreuses pour en dresser une liste. Parmi les perles récompensées en 2021, «Season» des studios montréalais Scavengers dans lequel le joueur effectue un «road trip» à vélo et doit explorer le monde qui l’entoure tout en prenant soin de documenter son trajet avant qu’une catastrophe détruise tout.

Revenons aux très prestigieux BAFTA Games Awards qui se tiendront le 7 avril prochain sur les plateformes numériques, dont Twitch et dont les nominations seront annoncées le 3 mars. Parmi les gagnants de l’an dernier dans la catégorie du meilleur jeu britannique, «Sackboy: A Big Adventure» propose de suivre les aventures d’une poupée de tissu devant échapper au méchant Vex. Puisqu’on oublie souvent les performances des acteurs qui doublent les personnages, c’est Laura Bailey qui avait remporté la statuette convoitée du meilleur performeur pour son Abby de «The Last of Us Part II».

La perte de temps (utile) de la semaine

Chaque année, les prix Hugo récompensent ce qui se fait de mieux en littérature de science-fiction et de merveilleux («fantasy»). Or, l’an dernier, l’organisation a exceptionnellement – pandémie oblige – remis un trophée à un jeu vidéo, une catégorie permanente est d’ailleurs à l’étude. C’est «Hades» qui a remporté les faveurs du jury pour la première fois de l’histoire... le jeu ayant aussi obtenu pas moins de cinq BAFTA, dont celui du meilleur jeu et du meilleur scénario.

