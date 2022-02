JQ-Océanic 19 février Patrik Hamrla affrontera les Sags

L’Océanic de Rimouski fera confiance à son gardien tchèque Patrik Hamrla pour affronter les Saguenéens ce dimanche sur la grande glace olympique de Chicoutimi.

« Patrik a grandi sur de grandes patinoires. Cela a fait partie de notre analyse quand nous avons planifié l’utilisation de nos gardiens pour les matchs du week-end. Il sait comment se comporter sur une grande glace. Pour les joueurs, le piège est toujours de vouloir rester en périphérie parce que c’est là que l’espace se trouve. Il faut entrer dans ce qu’on appelle la petite glace, entre les deux cercles de mises en jeu, et cette espace est le même sur toutes les patinoires », a expliqué l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Deux bons matchs sur quatre

Hamrla a bien fait à son dernier départ, justement contre les Sags, dans un gain de 4-2 le 12 février à Rimouski. « Nous avons gagné ce match, mais nous n’avons pas bien joué. Lors des quatre derniers matchs, nous avons joué deux bonnes parties contre Saint John et Sherbrooke et deux mauvaises contre Chicoutimi et Québec. Malgré tout, les joueurs parviennent à assimiler nos enseignements malgré le nombre d’entraînements très limités », a commenté le pilote de la formation rimouskoise.

Quatre blessés

L’Océanic compte toujours quatre blessés, mais les nouvelles sont encourageantes dans les cas de Charles Côté et de Louis Robin qui se rapprochent d’un retour au jeu. Côté pourrait peut-être jouer dimanche, mais la performance des six défenseurs utilisés contre le Phoenix incite le coach à accorder quelques jours de repos supplémentaires à Côté, qui jouait aussi très bien avant sa blessure. Avec trois rencontres en quatre jours la semaine prochaine, l’ajout d’un défenseur sera bien accueilli.

Cormier difficile à remplacer

L’Océanic doit composer avec l’absence de son moteur offensif Xavier Cormier depuis le 5 février. « C’est un joueur impossible à remplacer. On parvient à la faire grâce à un effort collectif. Nos quatre trios peuvent amener de l’offensive. St-Denis progresse énormément depuis quelques semaines. Je n’ai pas peur de l’opposer à n’importe qui et il n’a que 16 ans. Le trio de Dumoulin, Gaudio et Soucy est très difficile à jouer contre », a analysé Serge Beausoleil.

Serge Beausoleil n’a pas hésité à utiliser le jeune Alexandre Blais, rappelé du Collège Charles-Lemoyne, avec moins de cinq minutes à faire en 3e période mercredi. « Il est prêt pour le junior. Nous l’avons retourné dans le midget AAA à 16 ans parce qu’il n’avait pas joué à 15 ans en raison de la pandémie. »

L’attaquant Alexandre Lefebvre est aussi sur la touche depuis le voyage dans les Maritimes.