La Caisse a encore de l’argent dans les pays sur la liste noire

La Caisse de dépôt et placement du Québec a encore plusieurs billes dans des entreprises qui sont situées au sein de pays sanctionnés par le Canada, notamment la Chine, la Russie et le Myanmar.

Présentement, 21 pays figurent sur cette liste noire. Si la Caisse de dépôt et placement (CDPQ) n’a pas « d’exposition directe » dans la plupart de ces États, notamment au Venezuela, en Iran ou en Libye, elle détenait au 31 décembre 2020 des participations importantes en Russie.

Le pays, déjà éjecté du G8 à la suite de l’annexion de la Crimée en 2014 et sanctionné par le Canada, est maintenant menacé de nouvelles condamnations en cas d’invasion de l’Ukraine. Celles-ci peuvent viser le pays, mais aussi des individus ou des entités.

Le bas de laine des Québécois a notamment investi dans la banque Sberbank (120 millions de dollars), sa plus importante participation dans le pays de Vladimir Poutine. L’État russe est le propriétaire majoritaire de Sberbank.

Mais c’est surtout dans le secteur de l’énergie que l’institution a le plus d’argent. À la fin 2020, elle détenait 30,5 millions d’actions du géant Gazprom (d’une valeur de 112 millions $), 49 millions $ dans Novatek et 21 millions $ dans Rosneft, le deuxième plus grand producteur de pétrole en Russie.

Sans entrer dans les détails de ses investissements, la Caisse affirme prendre en considération ces préoccupations géopolitiques.

Au Myanmar...

« La CDPQ respecte le régime de sanctions canadiennes dans toutes ses décisions et prend les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance très au sérieux », a indiqué la porte-parole de la Caisse Kate Monfette.

Comme le rapportait Le Journal en février, la Caisse de dépôt et placement du Québec détenait aussi une participation dans un important acteur de l’industrie gazière au Myanmar, aussi sanctionné par le Canada.

L’institution avait 2,4 millions d’actions de la compagnie thaïlandaise PTT Exploration & Production PCL (PTTEP) avec une valeur évaluée à 10,1 millions $ dans son dernier rapport annuel.

Le Myanmar est secoué par la répression menée par la junte militaire qui a chassé du pouvoir le prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kii.

Et en Chine...

En juin dernier, Le Journal rapportait que la Caisse détenait pour 370 millions $ en placements dans une quinzaine de sociétés chinoises visées par des restrictions du gouvernement américain et incluses dans la liste noire du président Joe Biden.

Dans China Mobile, qui est le premier opérateur mobile au monde, la CDPQ avait des investissements en actions évalués à 248,5 millions $, selon le dernier rapport annuel de l’organisation.

Il faudra attendre la publication du prochain rapport annuel afin de savoir si la Caisse a diminué son exposition en Chine, mais l’institution dit regarder ce qui se passe chez notre voisin du Sud sans toutefois calquer les mêmes décisions.

« Nous ne sommes pas assujettis au régime américain des sanctions, mais l’analyse des différents régimes de sanctions fait partie intégrante de nos analyses de risque », a souligné Mme Monfette.

Les pays sur la liste noire du Canada

Bélarus

Corée du Nord

Iran

Iraq

Liban

Libye

Mali

Myanmar

Nicaragua

République démocratique du Congo

République populaire de Chine

Russie

Somalie

Soudan

Soudan du Sud

Syrie

Ukraine

Venezuela

Yémen

Zimbabwe

Source : Gouvernement du Canada

