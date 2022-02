La carrière de Gregory Charles en 5 photos souvenirs

À la télé

Gregory, 25 ans, en 1993, alors qu’il coanimait Les Débrouillards avec Marie-Soleil Tougas, décédée quatre ans plus tard dans un accident d’avion. Cette émission jeunesse allait lui permettre de distraire les jeunes téléspectateurs durant dix ans, de 1990 à 2000 à Radio-Canada. On l’avait déjà découvert dans le populaire téléroman de TVA Chambres en ville, qui permit à toute une génération de jeunes comédiens de se faire connaître.

Années 90

L’époque où Gregory anima plusieurs émissions, notamment le jeu télévisé de Radio-Canada Que le Meilleur Gagne! durant cinq ans et le talk-show de fin de soirée de TVA Chabada (photo), à 33 ans. En 1998, changement de cap, alors qu’il se joignait à Céline Dion sur scène pour sa tournée mondiale Let’s talk about love, à titre de pianiste et choriste.

Phénoménal

Il y a déjà plus de 10 ans, en 2011, le chanteur présentait son spectacle Musicman à Laval, dans le cadre du Mondial Choral, ce grand festival qu’il avait fondé en 2005. Depuis le succès monstre de son premier spectacle interactif Noir et Blanc en 2001, alors que Gregory improvisa les demandes spéciales du public durant 43 soirs au Centre Bell, le succès était au rendez-vous.

Chef de chœur et... de cœur

Avec des Petits Chanteurs de Laval, il y a fort longtemps. Gregory qui a remporté un concours national de piano classique à l’âge de 7 ans et qui a représenté le Canada en compétition au Carnegie Hall de New York à 11 ans s’est toujours impliqué auprès des jeunes chanteurs et musiciens, comme le faisaient avec passion ses parents.

Multidisciplinaire

Acteur, pianiste classique, auteur-compositeur-interprète, chef de chœur, homme d’affaires et aussi animateur, Gregory a tous les talents. En 2004, il animait en direct de TVA le Gala Metrostar (photo), offrant une performance endiablée en ouverture de soirée. Lui-même a reçu plusieurs prix au cours de sa carrière, il a notamment été fait Officier de l’Ordre du Canada à Rideau Hall en 2017.