La Pietà: vingt-cinq ans de cœur et de passion

Fondé en 1997, l’ensemble féminin La Pietà, dirigé par la violoniste Angèle Dubeau, fête cette année son 25e anniversaire. Avec Elle, un nouvel album, des spectacles, et avec surtout une passion qui est toujours présente.

« La Pietà, c’est une affaire de cœur. C’est la passion de jouer ensemble, et que nous sommes capables de partager. C’est, à la base, la passion qui nous anime », a lancé la violoniste de 59 ans, interrogée sur le succès et sur la longévité de sa formation.

Depuis sa fondation, La Pietà a enregistré 25 albums. Au total, avec les 11 albums d’Angèle Dubeau, c’est 600 000 exemplaires vendus et 150 millions d’écoutes en ligne dans 100 pays. Ce sont aussi des prestations présentées un peu partout sur la planète.

En 1997, la musicienne, qui était soliste depuis 20 ans, en avait assez de se sentir seule.

« J’étais un peu tannée de voyager seule, partout sur la planète, avec mon Stradivarius. Je trouvais ça difficile d’être toujours toute seule. La solitude me pesait un petit peu », a-t-elle raconté, lors d’un long entretien.

La violoniste originaire de Saint-Norbert, dans Lanaudière, a eu l’idée, dans la mi-trentaine, de mettre sur pied un ensemble totalement féminin pour réaliser un album autour de concertos de Vivaldi.

Elle a inscrit, sur un bout de papier, quatre ou cinq noms de musiciennes avec qui elle aimerait travailler pour cet album.

« J’ai constaté qu’il y avait uniquement des noms de femmes. Je me suis dit : wow, quelle belle idée ! Est-ce que je peux me rendre à 12 ? » a-t-elle mentionné.

L’exercice s’est poursuivi et 12 noms se sont retrouvés sur cette liste écrite à la main. Angèle Dubeau a contacté ces dames et elles étaient toutes intéressées. La Pietà était née.

Un rêve à Venise

L’ensemble qui n’avait pas encore de nom, lors de sa formation, en mars 1997, est devenu La Pietà, en référence à l’orphelinat Pio Ospedale della Pietà à Venise où Vivaldi a enseigné la musique.

« Un ensemble de douze femmes. Des œuvres de Vivaldi. Un plus un faisait deux. Les jeunes orphelines donnaient des concerts dans l’église voisine, cachées derrière un grillage, pour les éloigner des tentations du monde extérieur. Le public venait les écouter sans les voir », a-t-elle fait savoir.

Les 5 et 6 mars, Angèle Dubeau et La Pietà se produiront dans cette église, qui porte le nom de Chiesa S. Maria Della Pietà. Il s’agira de la réalisation d’un rêve pour Angèle Dubeau et sa formation.

« C’est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. C’est un des trucs que je voulais réaliser pour les 25 ans de La Pietà. J’y suis allée il y a quelques années et le grillage est encore là », a fait remarquer la violoniste.

Angèle Dubeau se souvient encore très bien de la toute première répétition de La Pietà.

« Mon agent avait invité plusieurs médias à notre toute première répétition. C’était rare un orchestre uniquement avec des femmes. Je trouvais que ça n’avait pas de bon sens et que c’était exagéré. On aurait pu avoir une petite demi-heure tout seules ensemble. On a toutefois senti, dès la première note, avec les caméras au bout du nez, que c’était pour fonctionner », a-t-elle fait remarquer.

Succès immédiat

La Pietà est montée sur les planches pour la première fois, peu de temps après sa formation, avec un concert autour des concertos de Vivaldi à la salle Redpath à l’Université McGill.

« Nous étions toutes bien excitées et tellement nerveuses en même temps. Ce fut un coup de foudre pour tout le monde, et c’est ce qui explique pourquoi nous sommes toujours là après 25 ans », a-t-elle indiqué.

L’opus Vivaldi per archi - Concertos pour cordes, le premier album de La Pietà, a suivi le 26 mars 1998. On trouve, sur ce disque, des œuvres que le compositeur italien avait écrites pour les étudiantes de l’orphelinat Pio Ospedale della Pietà.

Lancé sur l’étiquette Analekta, l’album a connu un succès immédiat. Au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. L’ensemble féminin à configuration variable s’est rapidement retrouvé pour aller donner des prestations en Asie, en Amérique du Sud, en Europe et aux États-Unis, au rythme de 50 à 60 concerts par années.

Bulle bienfaitrice

Interrogée sur les grands moments vécus par La Pietà, Angèle Dubeau en évoque plusieurs. Le concert au Romanian Athenaeum à Bucarest, en Roumanie, en 2016, où elle avait étudié durant trois ans dans la jeune vingtaine. Il y a la tournée de cinq semaines à guichets fermés, dans les plus grandes salles du Japon, en 2004, avec le pianiste Jo Hisaishi.

« En 2018, nous nous sommes produites au Palacio de Bellas Artes à Mexico, une salle que j’adore. Dans le parc, où des écrans avaient été installés pour diffuser le spectacle, 90 minutes avant le concert, il y a des milliers de personnes qui m’ont vue passer pour me rendre à cette salle », a-t-elle raconté.

Au-delà des grands moments, et d’avoir pu se produire dans de grandes salles de concert, Angèle Dubeau trouve son plaisir dans cet échange unique avec le public.

« Ce qui me fait plaisir et qui vient me chercher, c’est de savoir que ma musique accompagne les gens dans leur quotidien et qu’elle a l’effet d’une bulle bienfaitrice, comme lors de la pandémie. Avec ça, je suis à mon comble », a-t-elle laissé tomber.

Le parcours d’Angèle Dubeau

Née le 24 mars 1962 à Saint-Norbert dans Lanaudière.

dans Lanaudière. Elle remporte à l’âge de 16 ans un Premier Prix en musique de chambre au Conservatoire de musique de Montréal.

au Conservatoire de musique de Montréal. Elle étudie à la prestigieuse Juilliard School of Music à New York.

à New York. Elle perfectionne son art auprès de Stefan Gheorghiu en Roumanie de 1981 à 1984.

en Roumanie de 1981 à 1984. Elle anime l’émission hebdomadaire Faites vos gammes , de 1994 à 1997, sur les ondes de Radio-Canada.

, de 1994 à 1997, sur les ondes de Radio-Canada. Elle est directrice artistique de la Fête de la musique de Tremblant depuis 1995.

de Tremblant depuis 1995. Elle a été nommée Membre de l’Ordre du Canada (1996) et Chevalière de l’Ordre national du Québec (2004).

(1996) et (2004). Elle a remporté 18 Félix de l’Album de l’année classique.

« Un beau rêve qui se réalise »

Elle, le 25e opus d’Angèle Dubeau et de La Pietà, est consacré à des œuvres écrites par des compositrices contemporaines.

Lancé le 11 février sur l’étiquette Analekta, Elle est, pour la violoniste, la réalisation d’un rêve.

« C’est un projet conçu, pensé, joué, composé et réalisé par des femmes. C’est un beau rêve que je réalise. Il s’agit de la plus belle façon de souligner les 25 ans de La Pietà », a-t-elle lancé, lors d’un entretien.

Elle, comme l’opus Immersion, lancé en février 2021, a été conçu durant la pandémie.

« C’est une période où j’ai écouté beaucoup de musique et fait beaucoup de recherches musicales. La pandémie m’a donné le luxe d’avoir du temps que j’ai utilisé à bon escient », a-t-elle fait remarquer, lors d’un entretien.

De nouvelles couleurs

Avec Elle, enregistré à l’église Saint-Mathieu de Belœil, Angèle Dubeau et La Pietà rendent hommage à des compositrices contemporaines. Des femmes d’âge, de culture et d’origines différentes.

On retrouve, entre autres, Rebecca Dale, Elena Kats-Chernin, Rachel Portman, Jocelyn Pook, Isobel Waller-Bridge et les Québécoises Katia Makdissi-Warren, Ana Sokolovic et Julie Thériault.

Une seule, Hildegard Von Bingen, une compositrice allemande qui a vécu au 12e siècle, n’est plus de ce monde.

« Je me suis laissé guider par mon instinct. En me disant que la chair de poule générée par l’écoute de ces œuvres et le plaisir auditif était pour faire la job. J’ai noté tout ce qui venait m’interpeller. Et lorsque les œuvres d’une compositrice m’interpellent, j’écoute tout ce qu’elle a fait », a raconté Angèle Dubeau.

La musicienne virtuose précise qu’elle adapte et revisite les chansons sélectionnées.

« Je dois m’assurer que la relecture sera intéressante, que mon violon peut dire quelque chose là-dessus et qu’on peut lui amener de nouvelles couleurs », a-t-elle fait remarquer.

Tiroir d’idées

Winter, de la Britannique Rebecca Dale, est une œuvre qui a été écrite pour une chorale.

« J’ai découvert cette jeune compositrice dans la trentaine il y a deux ans. Je suis une tripeuse de sons et j’ai eu un gros coup de cœur. J’ai senti, en écoutant, cette pièce que je pouvais amener quelque chose et que ça serait le fun. J’ai pu utiliser ma palette sonore à son maximum », a-t-elle indiqué, précisant que la compositrice lui avait offert d’adapter une autre pièce avec Requiem for my Mother : 9. Libera Me.

Avec Mémoire, de la compositrice Katia Makdissi-Warren, Angèle Dubeau jumelle les cordes de son violon et de son ensemble à des chants de gorge inuits.

« Ça fait 10-12 ans que j’ai envie de faire quelque chose avec des chants inuits. Katia a bonifié, à ma demande et à partir de ce que je recherchais, une œuvre plus courte qu’elle avait écrite », a-t-elle indiqué.

Avec O Virtus Sapientiae de l’Allemande Hildegard Von Bingen, l’ensemble musical fait un saut dans le temps au 12e siècle.

« C’est une des premières femmes compositrices. On ne sait pas trop, en écoutant cette œuvre, d’où vient cette musique. C’est une musique qui a très bien traversé les siècles. Une musique de lumière », a-t-elle fait savoir.

Spectacles

Photo courtoisie