Labbé échoue en qualifications par seulement six centièmes de seconde

DAYTONA BEACH | Que six centièmes de secondes ont fait la différence pour Alex Labbé.

Pour la première fois en 113 engagements consécutifs, le pilote des Bois-Francs n’a pas été en mesure de se qualifier pour une course de la série XFinity, celle disputée samedi en fin de journée au circuit de Daytona.

Labbé s’est classé 36e alors qu’il devait se hisser parmi les 33 plus rapides à l’occasion de la première confrontation de la saison 2022 dans l’antichambre de la coupe NASCAR.

« C’est fâchant, mais la course est ainsi faite, a-t-il affirmé. On savait en arrivant ici que ce serait difficile d’obtenir une place sur la grille de départ. »

Travail acharné

Ses craintes se sont confirmées lors d’une séance de qualifications réduite à un seul tour lancé, comme c’est le cas à Daytona. 47 pilotes étaient inscrits.

« Six centièmes de seconde, c’est peu, a-t-il enchaîné, mais ça démontre que le niveau de compétition est élevé en série Xfinity. Il y a trois semaines, je ne devais pas être ici à Daytona. Mais on a finalement trouvé le budget pour s’y présenter. »

Son écurie [DGM propriété de Mario Gosselin] comptait quatre voitures à Daytona. Et la sienne, toute neuve, était en pièces détachées dans l’atelier il y a une dizaine de jours à peine.

« C’est dommage, a-t-il expliqué, de voir que nos efforts n’ont pas été récompensés. On a travaillé jour et nuit au cours des derniers jours pour avoir une voiture compétitive, mais ça n’a pas suffi. »

« C’est aussi malheureux de constater que parents et amis ont fait le déplacement pour venir m’encourager. Je sais aussi que des amateurs du Québec ont fait le voyage pour me voir courir. C’était notre course de l’année... »

À moins de compter sur la contribution d’un mécène ou d’un commanditaire majeur, Labbé sera limité à un programme à temps partiel en série Xfinity cette année.

Malgré ce faux-départ dont il n’est nullement responsable, Labbé devrait participer aux trois étapes suivantes prévues au calendrier à Fontana (samedi prochain), en Californie, à Las Vegas (5 mars) et à Phoenix (12 mars).

« C’est le plan, a dit Labbé, à moins que ça change... C’est certain qu’on aurait souhaité entreprendre la nouvelle année du bon pied. »

Accident terrifiant

La course, remportée par Austin Hill, a été marquée par un accident terrifiant impliquant Myatt Snider dont la voiture s’est envolée à une vitesse folle avant de fracasser une section de la clôture de protection.

Si le pilote a pu sortir de son amas de ferraille par ses propres moyens, on a constaté que le moteur avait été éjecté de son bolide pendant l’impact.