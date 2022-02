Le Drakkar perd la première manche contre Gatineau

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau a perdu la première manche face aux Olympiques de Gatineau, qui l’ont facilement emporté par la marque de 5 à 1, cet après-midi, sur la glace du centre Henry-Leonard.

• À lire aussi: Les Remparts rossent l’Armada

• À lire aussi: Deux longues suspensions annoncées par la LHJMQ

• À lire aussi: Le Drakkar veut mettre un frein à sa vilaine séquence

Victimes d’une cinquième défaite consécutive, les Vikings du navire ont raté leur retour à la maison tout en s’inclinant de nouveau lors de cette confrontation initiale d’un programme double face aux Gatinois.

Les visiteurs ont sonné la charge en troisième période quand ils ont rompu une égalité de 1-1 avec une poussée de trois buts sans riposte dans un intervalle de quatre minutes de jeu.

Tirant de l’arrière 1 à 0, les locaux ont connu un de leurs rares moments de réjouissance au début du dernier tiers, avec le filet égalisateur du Bélarussien Evgeny Sapelnikov, mais les célébrations n’ont pas duré longtemps.

Deuxième but décisif

Les Olympiques ont riposté, deux minutes plus tard, avec leur ralliement explosif.

Jean-François Grégoire, entraîneur-chef

« Leur deuxième but a fait mal. Par la suite, des erreurs individuelles et des mauvaises décisions avec la rondelle ont coûté cher », a commenté l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Limités à un seul but à leurs deux dernières sorties, les Nord-Côtiers en arrachent sur le plan offensif.

« Les joueurs ont dirigé plus de rondelles au filet dans les deux premières périodes, mais cela a été plus difficile par la suite. Ils apprennent à la dure, mais il faut continuer de travailler et trouver le moyen de s’en sortir. »

Un doublé

Donovan Arsenault a dirigé l’attaque des vainqueurs avec un doublé. Zachary Dean, Olivier Boutin et Tristan Luneau ont aussi déjoué le gardien Olivier Adam qui, malgré les cinq buts accordés, a encore été le meilleur joueur de son équipe.

Malgré une domination nette de 46 à 17 dans le cercle des mises en jeu, le Drakkar a été incapable de tirer profit de ce temps de possession de rondelle.

Battus à trois reprises par leurs rivaux de l’Outaouais cette saison, les membres de l’équipage tenteront de sauver les honneurs, demain après-midi, lors du match numéro deux de cette courte série.

À VOIR AUSSI