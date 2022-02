Palmarès des cégeps: des collèges en région au sommet

Les cégeps de Rimouski et de Jonquière sont les établissements qui se retrouvent les plus souvent en tête des classements du Palmarès des cégeps du Journal, un succès qui peut être en partie attribué à leur volonté d’offrir un enseignement «collé sur le marché du travail».

Ces deux établissements occupent le haut de six des 13 classements que vous pouvez consulter dans notre outil interactif, alors que les cégeps de Rivière-du-Loup et de Limoilou, à Québec, y apparaissent à quatre reprises.

Sans surprise, les cégeps qui parviennent à bien faire réussir leurs étudiants, lorsqu’on tient compte de leur force académique, font aussi souvent partie de ceux qui se démarquent en matière de réussite chez les garçons.

«Sur le plancher des vaches»

Au cégep de Rimouski, plusieurs efforts ont été déployés au cours des dernières années pour offrir des activités d’apprentissage «qui s’approchent le plus possible de la réalité du milieu de travail», indique son directeur général, François Dornier.

En plus des stages qui étaient déjà offerts, les équipes en place ont multiplié les travaux pratiques. L’acquisition de nouveaux équipements ont aussi permis la création de plusieurs entreprises-écoles au sein de l’établissement.

Photo Agence QMI, Marie-Claude Hamel

«Sur le plan pédagogique, on arrive à quelque chose de plus concret que l’enseignement uniquement en classe. On se rend compte que les étudiants répondent bien à ce genre d’approche, particulièrement les garçons», affirme M. Dornier.

L’orientation est la même au cégep de Jonquière, où l’on retrouve aussi plusieurs programmes comprenant des stages et des expériences concrètes.

«On essaie de rendre notre milieu signifiant, en étant sur le plancher des vaches. On mise beaucoup sur les situations d’apprentissages authentiques, qui sont collées sur le marché du travail. Pour nous c’est très important, dès la première session», affirme son directeur des études, Mario Julien.

Intervenir tôt

Les deux cégeps misent aussi beaucoup sur l’intervention rapide auprès des jeunes en difficulté.

Au cégep de Rimouski, une équipe est chargée de faire du dépistage tout au long de la session afin d’intervenir rapidement auprès de ceux qui en arrachent.

«On n’attend pas que l’étudiant se retrouve devant une montagne quasi insurmontable. On identifie les points de difficultés afin de les accompagner le plus tôt possible. C’est aussi une façon de faire qui donne d’excellents résultats», affirme M. Dornier.

Au cégep de Jonquière, le programme PAR (qui signifie « Première année réussie ») a été mis en place il y a quelques années : tous les étudiants à leur arrivée au cégep ont un «enseignant pivot» qui peut leur offrir du soutien ou les orienter en cas de besoin.

Cet enseignant n’attend pas que l’étudiant tire la sonnette d’alarme, mais tente plutôt d’aller «au-devant» des problèmes, explique le directeur général, Raynald Thibeault.

«Plus on regarde ce projet évoluer, plus on constate ses impacts positifs», affirme-t-il.

Photo Agence QMI, Marie-Claude Hamel

Pourquoi les garçons en arrachent en sciences humaines?

L’écart en matière de diplomation entre garçons et filles est trois fois plus grand en sciences humaines qu’en sciences de la nature. Or un autre programmes préuniversitaire peu connu et moins répandu, où la majorité des étudiants sont des garçons, affiche un taux de diplomation beaucoup plus élevé.

En sciences humaines, les chiffres sont éloquents : 69% des filles obtiennent leur diplôme comparé à... 51% pour les garçons.

Ceux qui sont inscrits dans ce programme au cégep ont souvent une moyenne générale plus faible au secondaire et leur choix de carrière est «moins clair» que pour leurs camarades féminines, indique Mario Julien, directeur des études au cégep de Jonquière.

La professeure à l’UQAM Catherine Haeck fait de son côté remarquer qu’un jeune intéressé par l’informatique, la programmation et la science de données risque d’être moins motivé par un programme de sciences humaines ou sciences de la nature au cégep.

Or une poignée de cégeps offrent le programme préuniversitaire sciences informatiques et mathématiques. Ce programme offre des cours de physique et de chimie, comme en sciences de la nature, mais aussi plusieurs cours en informatique et programmation.

Parmi ceux qui y sont inscrits, 90% sont des garçons et leur taux de diplomation dépasse les 76%.

Ce programme est toutefois seulement offert dans 7 des 48 cégeps de la province. Davantage de collèges auraient avantage à offrir ce programme, qui répond davantage aux intérêts de certains garçons, affirme Catherine Haeck.