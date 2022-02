Palmarès des cégeps: dans les petits collèges, les meilleurs rendements

En sciences de la nature, le classement masculin du Journal est dominé par deux cégeps de petite taille, à Sorel-Tracy et à Baie-Comeau, où les garçons diplôment bien au-delà des attentes.

Pour la directrice du cégep de Sorel-Tracy, il ne fait aucun doute que la taille de l’établissement, avec ses 1300 étudiants, fait toute la différence.

«On est un tout petit cégep et je dirais que c’est une grande force», affirme Stéphanie Desmarais, qui parle d’un collège «à dimension humaine».

Les lien entre les étudiants et les enseignants est forts, puisqu’ils sont «super disponibles» et impliqués dans les activités parascolaires. «Ça crée des liens avec les profs à l’extérieur des cours qui sont bénéfiques dans la classe», indique Mme Desmarais.

Malgré sa petite taille, le cégep compte par ailleurs plus d’une dizaine d’équipes sportives. La proportion d’étudiants qui pratique un sport s’élèves à 13%, ce qui a forcément un effet bénéfique sur les garçons, ajoute Mme Desmarais.

Le son de cloche est semblable au cégep de Baie-Comeau, où le taux de diplomation des garçons en sciences de la nature est parmi les plus élevé de la province.

«Notre grande force, c’est l’humain. On ne laisse personne derrière», affirme sa directrice générale, Manon Couturier.

Ce qui fait toute la différence, ce sont d’abord les enseignants, affirme-t-elle. «On a de petite cohorte d’étudiants, alors ça leur permet d’avoir une approche beaucoup plus individualisé avec nos étudiants. Ils sont convaincus que tous les étudiants peuvent réussir.»

Jacob Girard, un étudiant en sciences de la nature, le confirme. «Tu peux aller voir tes profs pas mal n’importe quand», lance-t-il. Il lui est même déjà arrivé d’aller poser des questions à son profs de math alors que l’enseignant était en classe avec un autre groupe d’élèves, raconte le jeune homme.

Le cégep a aussi développé des «liens forts» avec les deux écoles secondaires de Baie-Comeau. L’enseignant de mathématique du cégep parle directement avec ses collègues du secondaire, ce qui lui permet d’avoir un meilleur portrait des étudiants qui arrivent dans sa classe chaque automne, ajoute Manon Couturier.

Même si elle est en désaccord avec les comparaisons entre établissements engendrées par le palmarès du Journal, la directrice générale considère toutefois que la présentation des données selon le sexe est intéressante puisqu’elle donne l’occasion aux établissements d’approfondir leur réflexion à ce chapitre.

«C’est important qu’on se préoccupe de nos garçons », affirme-t-elle.

Photo Courtoisie, Cégep de Sorel-Tracy

«Le basket, c’est ce qui a fait que j’ai eu mon diplôme»

Les équipes sportives au collégial poussent des garçons à poursuivre leurs études

Au secondaire comme au collégial, le sport peut être un puissant antidote au décrochage scolaire. Antony Héroux est convaincu qu’il aurait abandonné ses études s’il n’avait pas eu le basketball pour le motiver à se lever le matin pour se rendre au cégep.

«Heureusement que j’avais le basket parce que c’est pour ça que j’ai continué d’aller à l’école. J’ai souvent pensé sacrer tout ça là pour aller travailler dans des shops, mais c’est vraiment l’équipe des Rebelles au cégep qui m’a poussé à avoir mon diplôme», raconte-t-il.

Aujourd’hui âgé de 23 ans, l’ancien étudiant du cégep de Sorel-Tracy avait d’abord échoué un cours de français, ce qui l’a ensuite retardé d’un an dans sa formation en soins infirmiers. Il a par la suite échoué le stage suivant, ce qui lui a fait tout remettre en question.

«J’avais passé proche de tout lâcher, mais le basket, c’est ce qui m’a poussé à continuer. C’est ce qui a fait que j’ai eu mon diplôme», raconte le jeune homme qui pratique ce sport depuis la troisième année du primaire.

Au-delà du cliché

À la Fédération des cégeps, on est convaincu que le sport peut faire toute la différence, en particulier pour les garçons.

«Ça semble cliché, mais on a trop de témoignages pour ne pas nommer cette réalité», affirme son président-directeur général, Bernard Tremblay.

Le taux de réussite est souvent supérieur chez les garçons qui sont inscrits dans des équipes sportives, comme c’est le cas au cégep de Rimouski, notamment.

Au cours des dernières années, la création de ligue collégiale de sport électronique (mieux connu sous le nom de esport) a aussi eu «de l’impact» auprès des garçons, même si l’initiative ne fait pas l’unanimité, ajoute M. Tremblay.

Félix-Antoine Kakos, un étudiante en technique environnement, hygiène et sécurité au travail, fait partie de l’équipe esport de son collège «Ça m’a permis de me faire beaucoup plus d’amis au cégep, on travaille beaucoup en équipe, dit-il. Je trouve ça fantastique.»