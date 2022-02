Patinage artistique: consécration pour la Chine, déception pour le Canada

Si la Chine a connu la consécration à domicile à l’épreuve de patinage artistique en couple samedi, les deux paires canadiennes ont vécu une certaine déception en terminant les 10e et 12e positions aux Jeux olympiques de Pékin.

Loin derrière le couple gagnant formé de Sui Wenjing et Han Cong, le duo de Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro a tout justé percé le top 10 avec une note globale de 181,37. Vanessa James et Eric Radford ont fini deux échelons derrière (180,99).

AFP

En plus d’obtenir la médaille d’or, Wenjing et Cong ont établi un nouveau record du monde, avec 239,88 points. Ils ont devancé par moins d’un point un couple du Comité olympique russe, soit Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov (239,25). Le ROC a aussi occupé la troisième marche du podium grâce à Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov.