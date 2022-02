Pékin 2022: le plein de médailles grâce au Québec

On se doutait qu’ils n’égaleraient pas la marque historique de 29 médailles remportées par le Canada aux Jeux d’hiver, réalisée il y a quatre ans à Pyeongchang. Mais les athlètes du pays n’en auront pas été si loin.

Hier soir, quelques heures avant que le rideau ne tombe sur Pékin, ils en avaient récolté 26, grâce notamment à l’équipage de Justin Kripps, en bob à 4, qui a fini troisième.

Les athlètes du Québec quittent la Chine avec 21 médailles en poche. Du lot, trois sont montés sur le podium plus d’une fois : le patineur de vitesse Steven Dubois ainsi que les planchistes Maxence Parrot et Éliot Grondin. Les Québécois auront contribué à 13 des podiums obtenus par le Canada à ces Jeux.

Récolte du Canada

Or : 4

Argent : 8

Bronze : 14

CUMULATIF : 26 MÉDAILLES

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 13

Jour 2

Or : 0

Argent : 1

Bronze : 1

TOTAL : 2

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 1

› Isabelle Weidemann offre à son pays son premier podium à Pékin, grâce à une course en bronze au 3000 m en patinage de vitesse longue piste.

› Quatre ans après sa médaille d’or, Mikaël Kingsbury obtient cette fois l’argent en bosses. Le skieur acrobatique ajoute tout de même un troisième podium olympique au palmarès de sa carrière phénoménale.

Jour 4

Or : 1

Argent : 0

Bronze : 3

TOTAL : 4

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 2

› En slopestyle, Maxence Parrot remporte l’or, trois ans après avoir combattu le cancer. « Gagner l’or, après tout ce que j’ai vécu, signifie beaucoup pour moi », dira le planchiste de Bromont après son triomphe. Son compatriote Mark McMorris finit troisième.

› Sur 500 m, la patineuse de vitesse courte piste Kim Boutin réédite sa médaille de bronze de 2018, mais cette fois, sans faire l’objet des foudres de partisans mécontents.

› Alexandria Loutitt, Abigail Strate, Matthew Soukup et Mackenzie Boyd-Clowes écrivent l’histoire canadienne en saut à ski, en finissant troisièmes de l’épreuve mixte. Il s’agit de la première médaille du pays dans cette discipline, en 98 ans d’existence aux Jeux.

Jour 6

Or : 0

Argent : 1

Bronze : 1

TOTAL : 2

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 1

› Steven Dubois s’illustre au 1500 m courte piste. Il remonte tout le peloton de la finale disputée à 10 pour décrocher l’argent, sa première médaille olympique. « Je n’ai pas encore réalisé l’ampleur de ce que je viens de faire », lance le patineur de Terrebonne après la course.

› La planchiste Meryeta O’dine chasse ses mauvais souvenirs d’il y a quatre ans, alors qu’elle avait été victime d’une commotion cérébrale, en obtenant le bronze en snowboard cross.

Jour 7

Or : 0

Argent : 2

Bronze : 2

TOTAL : 4

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 2

› À seulement 20 ans, le Québécois Éliot Grondin devient le plus jeune planchiste de l’histoire à décrocher une médaille olympique lorsqu’il remporte l’argent en snowboard cross.

› À l’épreuve mixte des sauts en ski acrobatique, ce sont trois représentants du Québec (Miha Fontaine, Marion Thénault et Lewis Irving) qui décrochent le bronze de cette nouvelle compétition par équipe.

› Isabelle Weidemann est la première Canadienne à grimper à deux reprises sur le podium à Pékin. Elle termine cette fois en deuxième place au 5000 m en longue piste.

› En ski alpin, James Crawford monte sur la troisième marche du podium au combiné.

Jour 8

Or : 0

Argent : 0

Bronze : 1

TOTAL : 1

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 1

› Le planchiste Éliot Grondin double sa récolte olympique en remportant le bronze aux côtés de Meryeta O’dine dans l’épreuve de snowboard cross mixte. Il s’agit aussi pour O’dine d’un second podium à Pékin.

Jour 10

Or : 0

Argent : 0

Bronze : 2

TOTAL : 2

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 1

› Steven Dubois poursuit sur sa lancée inattendue. Cette fois, le patineur de vitesse courte piste décroche le bronze sur 500 m. Une médaille « irréelle », affirme-t-il.

› Dans la nouvelle épreuve de monobob féminin, Christine de Bruin empoche le bronze.

Jour 12

Or : 1

Argent : 0

Bronze : 1

TOTAL : 2

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 2

› Maxence Parrot quitte Pékin avec deux médailles olympiques dans ses bagages. Il décroche le bronze au big air et annonce, après, qu’il touchera, sous peu, à un trophée encore plus précieux : il sera papa.

› En longue piste, Valérie Maltais, Isabelle Weidemann et Ivanie Blondin concrétisent leur saison de rêve en triomphant à la poursuite. Les trois patineuses inscrivent du même coup un record olympique.

Jour 13

Or : 1

Argent : 0

Bronze : 0

TOTAL : 1

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 1

› Charles Hamelin conclut sa carrière olympique sur la plus haute marche du podium. Il remporte le titre au relais 5000 m courte piste aux côtés des Québécois Jordan Pierre-Gilles, Pascal Dion et Steven Dubois, qui obtient pour sa part sa troisième médaille en Chine. Comme il a participé à la demi-finale, Maxime Laoun reçoit aussi une médaille. Hamelin, de Sainte-Julie, devient l’athlète masculin canadien le plus décoré de l’histoire des Jeux d’hiver.

Jour 14

Or : 1

Argent : 2

Bronze : 1

TOTAL : 4

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 1

› Les Canadiennes renouent avec l’or en hockey féminin quatre ans après la défaite face aux États-Unis en Corée du Sud, menées à nouveau par l’attaquante Marie-Philip Poulin, auteure de deux buts et trois points en finale. Deux autres Québécoises grimpent sur la plus haute marche du podium : la gardienne Ann-Renée Desbiens et la joueuse d’avant Mélodie Daoust.

› En demi-lune, deux skieuses canadiennes réalisent un doublé : Cassie Sharpe et Rachael Karker, qui enlèvent respectivement l’argent et le bronze.

› En ski cross, Marielle Thompson ajoute l’argent à son palmarès, elle qui avait été médaillée d’or à Sotchi.

Jour 15

Or : 0

Argent : 1

Bronze : 1

TOTAL : 2

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 1

› Le patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil efface la déception de sa quatrième position au 500 m en récoltant une médaille d’argent inespérée sur 1000 m. Une deuxième place qui ressemble à une victoire pour l’athlète de Lévis, qui n’est pas un spécialiste de la distance.

› En curling, le skip Brad Gushue et ses coéquipiers font oublier les insuccès canadiens dans cette discipline à Pékin en terminant troisièmes.

Jour 16

Or : 0

Argent : 1

Bronze : 0

TOTAL : 1

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 0

› Ivanie Blondin offre une cinquième médaille au Canada en longue piste. L’athlète d’Ottawa décroche l’argent au départ groupé.

Jour 17

Or : 0

Argent : 0

Bronze : 1

TOTAL : 1

CONTRIBUTION DU QUÉBEC : 0

› L’équipage de Justin Kripps a réussi à maintenir son troisième rang lors la quatrième et ultime manche pour mettre la main sur la médaille de bronze en bob à quatre.