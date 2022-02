Quand le tempranillo frappe!

Cépage roi dans deux des plus belles régions viticoles d’Espagne, le tempranillo peut donner des vins proprement magnifiques. En voici deux de haut niveau, mais aux personnalités complètement différentes.

Buvez moins. Buvez mieux.

Contino, Reserva 2017, Rioja, Espagne 29,50 $ - Code SAQ 12347159 – 14 % - 1,7 g/L

Contino est une marque créée par CVNE (Compania Vinicola del Norte de Espana), une des plus vieilles caves familiales de la fameuse région du Rioja. Le tempranillo domine l’assemblage, qui est complété par le graciano, un vieux cépage répandu dans cette région, le masuelo et le grenache. Le vin a été mis en bouteille après un vieillissement de 48 mois en fûts français et américains, d’où la possibilité d’apposer la mention «reserva» sur la bouteille. On est surpris par la pureté des arômes et la façon dont le boisé, pourtant important sur papier, est intégré à l’ensemble. Des notes de cerise noire, de cigare, de réglisse et d’épices. En bouche, le vin paraît svelte, élancé, avec des tanins certes granuleux, mais la matière enrobe le tout à merveille. Étonnamment digeste, long et parfumé. Un délice.

★★★ 1⁄2 $$$

Protos, Reserva 2015, Ribera del Duero, Espagne 38,50 $ - Code SAQ 13321541 – 14,5 % - 1,9 g/L

La région du Ribera del Duero est également réputée pour produire les plus grands vins à base de tempranillo. Il suffit de penser aux mythiques vins de Vega Sicilia ou aux grandes cuvées d’Alejandro Fernandez pour s’en convaincre. Pas tout à fait le même style ici (ni le même prix, il va sans dire), mais ce 100% tempranillo a indéniablement un profil dense et charmeur. Profitant d'un élevage de 18 mois en fûts et d’un minimum de 2 ans en bouteille avant sa commercialisation, le vin présente une robe violacée opaque aux reflets lumineux. Le nez s’ouvre tranquillement sur des notes de bleuets en confiture, d’encre, de torréfaction et une touche vanillée. En bouche, le vin paraît plus dense que le précédent sans tomber dans le piège de la lourdeur. La masse tannique semble aussi plus polie, mais bien présente. Longue finale fruitée et capiteuse. Les amateurs de vins généreux et charnus seront aux anges.

★★★ $$$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.