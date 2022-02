Rêves et cauchemars

J’ai rêvé que les Américains avaient créé un nouveau bureau national qui allait calculer et gérer les impôts des gens riches. Je me suis soudainement réveillé lorsque j’ai réalisé que le directeur général de cette section allait être Donald Trump.

Je me suis rendormi et je me suis mis à imaginer que c’est finalement SNC-Lavalin qui obtenait le contrat de la troisième voie à Québec. Je me suis encore éveillé en sursaut lorsque j’ai réalisé que la firme était maintenant dirigée par un certain Vaillancourt.

Je me lève, je prends un verre d’eau et je retourne me coucher. Je n’ai pas les yeux fermés que j’aperçois... mais... mais c’est « Mom » Boucher qui entre dans le bunker de Sorel avec nul autre que Godasse. Dans mon rêve, « Mom », tout souriant, a été libéré et il revient dans ses fonctions d’autrefois.

Je m’efforce d’oublier ça et, un peu ébranlé, je replonge dans mon sommeil. Aussitôt, devant un groupe de gens âgés, un homme prénommé Vincent tente de les convaincre d’investir dans sa compagnie de gestion de placement. Comme du déjà-vu, genre. Tout à coup, je me retrouve dans la Petite Italie et passent devant moi les Zampino, Accurso, Catania qui embarquent dans une limo, direction hôtel de ville me dis-je en me frottant les yeux. Mais non, ils partaient sur le bateau de Tony.

LES RETOURS

Là, j’ai dû me lever, me faire un café et attendre quelques heures avant de retourner au lit. Mais, encore là, plein de choses me passaient par la tête. Je rêvassais toujours et voyais des gens qui faisaient des retours. Laurent Cloutier dans District 31, Rozon au Festival, Salvail à la télé, Rambo Gauthier dans une manif, Coderre en F-1 électrique, Sunwing en party dans les airs, Mike Ward bras-dessus bras-dessous avec Jérémy et, vous ne me croirez probablement pas, j’ai même vu Jean Charest revenir en politique et être élu.

Faut que j’arrête de manger avant de me coucher.

TI PAQUET

« Rambo Gauthier, ça sait-tu patiner, ça ? » (Kent Hugues qui cherche)

En curling, un athlète tombe endormi en lançant sa pierre.

Quand je suis triste, je chante. Ma voix est pire que mes problèmes.

« Ah ben ma gang de tabarn... d’ost... de cali... » (Le nouveau poète Rimbaud Gauthier)

Certains trottoirs sont encore très glissants. Textez prudemment.

Y a pas grand-monde qui mange de la fondue à l’Hôtel de Glace.

À la SAQ, est-ce qu’il arrive que la carte Inspire expire ?

« Jean Charest. Ben oui, Jean Charest. » (Martin Matte)

Il y a des Floridiens qui n’ont vécu le plaisir de partir une piscine qu’une seule fois dans leur vie.

Il va encore neiger. Mettez la pelle en attente.

J’ai déjà essayé d’arrêter de boire, il y a une quinzaine d’années. Le pire après-midi de ma vie.

À DEMAIN AUX SPORTS.