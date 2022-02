Trudeau, les Truckers: une enquête parlementaire

Quelques jours avant que le convoi des soi-disant Truckers for Liberty n'atteigne Ottawa, le gouvernement fédéral a été averti que des groupes extrémistes violents étaient profondément impliqués dans le mouvement. Le journal britannique The Guardian a obtenu des documents montrant qu'à la fin janvier, un organe de renseignement du gouvernement canadien connu sous le nom de Centre intégré d'évaluation du terrorisme (CIET) a signalé l'implication de groupes et d'individus extrémistes dans le mouvement. Jamais entendu parler de ce centre? J’y reviens plus loin.



Le rapport du CIET affirmait que des partisans du convoi ont «prôné la guerre civile», appelé à la violence contre le premier ministre Justin Trudeau et déclaré que la manifestation devrait être «utilisée comme le “6 janvier” du Canada», en référence à la prise du Capitole américain.



CIET estimait que le potentiel de violence était très réel même s'il concluait qu’«une attaque terroriste coordonnée et complexe ou une prise d'assaut planifiée du Parlement ou d'autres lieux fédéraux est peu probable». Le Centre notait également que le groupe extrémiste La Meute qui a participé à la manifestation de Québec affirmait participer aux manifestations d'Ottawa.



Donc des avertissements clairs et circonstanciés ont été envoyés au gouvernement fédéral et à la police d'Ottawa avant l'arrivée du convoi dans la capitale. L'incapable chef de la police d'Ottawa, congédié depuis, n'a pas fait grand-chose pour empêcher l'occupation. Trudeau non plus. Papa doit se retourner dans sa tombe.



Lorsqu’on lui avait demandé sur jusqu'où il irait dans la suspension des libertés civiles pour maintenir l'ordre, Pierre Elliott Trudeau a répondu «Just watch me» avant d’invoquer la Loi sur les mesures de guerre et faire emprisonner quelque 500 Québécois.



Dans un autre rapport coté «secret» obtenu par Global News en vertu de la loi sur l'accès à l'information, le Centre intégré d'évaluation du terrorisme, avertissait que des groupes d'extrême droite «recrutent activement» des membres passés et actuels de l'armée et de la police. Le centre axe actuellement ses activités sur la croissance de l'extrémisme de droite violent et sur son exploitation des tensions sociales créées par la pandémie.



Le Centre intégré d'évaluation du terrorisme (CIET) est le plus récent et le moins connu des organes de sécurité nationale du Canada. Il n’a qu'une seule page sur le site Web du gouvernement canadien. Aucune information n'est disponible sur le nombre d'employés du Centre, ni sur son budget.



Tout ce qu’on sait est qu’il loge au siège du Service canadien du Renseignement de Sécurité (SCRS) à Ottawa. Bien qu’il soit soumis à la loi sur le SCRS, le service n’exerce qu’une «supervision administrative» sur le CIET. Ce qui semble impliquer que le Centre ne relève pas directement de lui.

D’ailleurs, le panneau d’accueil devant le complexe indique bien que le SCRS et le CIET sont des organisations différentes.

Capture d’écran, Google Streetview



On le présente comme un centre «intégré» d'experts indépendants responsable d'évaluer les menaces terroristes à partir de renseignements classifiés et d’informations de sources ouvertes. Leur mission est d’aider les décideurs à prendre des mesures pour prévenir ces menaces ou à en atténuer les répercussions. «Experts indépendants» de qui et de quoi?



La page que lui consacre le fédéral nous apprend que le CIET est toujours à la recherche de professionnels expérimentés et dévoués prêts à se joindre à son équipe à titre d’analystes et de collaborateurs à ses «programmes de politiques et de mobilisation stratégique». Je me demande en quoi ça consiste au juste?



Une commission parlementaire doit enquêter sur la rébellion des camionneurs et leur occupation de la capitale fédérale avec l’appui financier et l’encouragement de trumpéteux américains. On doit savoir pourquoi le gouvernement Trudeau a laissé faire pendant des semaines alors que le CIET l’avait averti de ce qui se préparait. L’ex-chef de police d’Ottawa, le directeur du CIET, plusieurs autres hauts responsables fédéraux impliqués dans la gestion crise doivent être appelés à témoigner.