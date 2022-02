Ukraine: les armes envoyées par le Canada sont arrivées

L’Ukraine a reçu samedi les armes envoyées dans le cadre du programme d’aide militaire canadien.

• À lire aussi: Face à Moscou, Kiev appelle l’Occident à soutenir le «bouclier» ukrainien

• À lire aussi: Ukraine : des obus explosent près du ministre ukrainien de l’Intérieur sur le front

«L'aide militaire létale du Canada pour l'Ukraine est arrivée. Face à l'agression injustifiée de la Russie, nous sommes aux côtés de l'Ukraine», a écrit samedi après-midi sur Twitter la ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

La ministre avait alors repartagé le message envoyé sur le média social par son homologue ukrainien, qui a indiqué que le Canada avait transmis des fusils, des mitrailleuses à visée optique, des dispositifs de vision nocturne et de surveillance, ainsi que de l’équipement militaire.

«Merci pour cette décision importante et opportune!», a également souligné le ministre Oleksii Reznikov.

Cette livraison d’armes arrive alors que les ministres des Affaires étrangères du G7, dont fait partie le Canada, ont réitéré leur soutien à l’Ukraine face à une possible invasion imminente de la Russie.

«Nous demeurons gravement préoccupés par le renforcement militaire menaçant de la Russie autour de l'Ukraine, en Crimée illégalement annexée et au Bélarus. Le rassemblement non provoqué et injustifié de forces militaires de la Russie, le plus grand déploiement effectué sur le continent européen depuis la fin de la guerre froide, représente une menace à la sécurité mondiale et à l’ordre international», ont-ils soutenu dans un communiqué transmis samedi.

À VOIR AUSSI